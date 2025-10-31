快訊

美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

本周台股上市市值突破90兆大關至91.23兆元 資金湧電子、塑膠股跌最深

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

根據臺灣證券交易所統計，10月31日發行量加權股價指數收盤為28,233.35點，較上周(10月23日)的27,532.26點上漲701.09點，漲幅約為2.55％，台灣50指數收盤為25,378.53點，較上周的24,608.57點上漲769.96點，漲幅約為3.13％，寶島股價指數收盤為31,482.53點，較上周的30,743.16點上漲739.37點，漲幅約為2.40％。

10月31日全體上市公司市場總值為新台幣91兆2,251.80億元，較上周(10月23日)市值88兆9,316.71億元增加2兆2,935.09億元，增幅約為2.58％；以周線角度來看，本周收盤再創歷史新高指數與市值。

本周集中交易市場總成交金額為2兆9,217.44億元，全體上市股票成交金額為2兆7,268.85億元，股票成交量週轉率為3.16％，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名：第一名半導體類9,227.22億元，占全體上市股票交易金額33.84％。第二名電子零組件類5,741.47億元，占全體上市股票交易金額21.06％。第三名電腦及週邊設備類3,645.39億元，占全體上市股票交易金額13.37％。

成交量週轉率前三名產業：第一名電子零組件類12.35％、第二名半導體類9.09％、第三名電器電纜類7.57％。

產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲7.45％為最大，跌幅以塑膠類指數下跌4.63％為最大，未含金融類指數上漲741.03點，漲幅約為3.04％，未含電子類指數下跌281.61點，跌幅約為1.48％，未含金融電子類指數下跌135.33點，跌幅約為0.99％。

累計今年年初開盤迄今共201個交易日，集中市場總成交金額為78兆9,980.38億元，市場日平均成交金額為3,930.25億元，股票成交量周轉率為91.99％，股票日平均成交量周轉率為0.46％。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

股票 半導體

延伸閱讀

台股10月大漲2412點為史上最佳10月表現 法人看好11月多頭態勢持續

外資10月賣超台股991億元 友達居賣超冠軍、台積被大賣逾7萬張

台積電攻上1525元後急殺翻黑…台股下跌54點 三大法人賣超240億元

00878再配0.4元…季季配息不中斷！不只高股息搭上AI伺服器與金融回溫雙主軸

相關新聞

本周台股上市市值突破90兆大關至91.23兆元 資金湧電子、塑膠股跌最深

根據臺灣證券交易所統計，10月31日發行量加權股價指數收盤為28,233.35點，較上周(10月23日)的27,532....

台股10月大漲2412點為史上最佳10月表現 法人看好11月多頭態勢持續

台股31日收28,233.35點，統計本周上漲701.09點，漲幅2.55%，10月大漲2,412.81點，為史上最佳1...

外資10月賣超台股991億元 友達居賣超冠軍、台積被大賣逾7萬張

台股31日收28,233.35點，統計10月大盤指數上漲2,412.81點，漲幅9.34%；但外資10月卻是賣超991....

股東會領紀念品免辛苦排隊 集保推出eGift加碼千萬抽獎活動

股東會旺季開跑，代收委託書據點常見排隊人潮，為的就是領取股東會紀念品，即使天氣炎熱，投資人依舊熱情不減。不過，明年股東會...

不手軟！他們尾盤賣逾200億元台積電及龍頭股

台股在10月31日演出開高殺低收黑的走勢，最後一盤變化堪稱大聯盟世界大賽頂級投手的「下墜魔球」，由28,452.53直墜...

外資賣超283億元 這檔面板股竟被賣超5.3萬張高居第一名

台股31日收28,233.35點，下跌54.18點，三大法人賣超240.25億元，其中外資賣超283.96億元，統計外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。