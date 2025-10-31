本周台股上市市值突破90兆大關至91.23兆元 資金湧電子、塑膠股跌最深

根據臺灣證券交易所統計，10月31日發行量加權股價指數收盤為28,233.35點，較上周(10月23日)的27,532.26點上漲701.09點，漲幅約為2.55％，台灣50指數收盤為25,378.53點，較上周的24,608.57點上漲769.96點，漲幅約為3.13％，寶島股價指數收盤為31,482.53點，較上周的30,743.16點上漲739.37點，漲幅約為2.40％。

10月31日全體上市公司市場總值為新台幣91兆2,251.80億元，較上周(10月23日)市值88兆9,316.71億元增加2兆2,935.09億元，增幅約為2.58％；以周線角度來看，本周收盤再創歷史新高指數與市值。

本周集中交易市場總成交金額為2兆9,217.44億元，全體上市股票成交金額為2兆7,268.85億元，股票成交量週轉率為3.16％，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名：第一名半導體類9,227.22億元，占全體上市股票交易金額33.84％。第二名電子零組件類5,741.47億元，占全體上市股票交易金額21.06％。第三名電腦及週邊設備類3,645.39億元，占全體上市股票交易金額13.37％。

成交量週轉率前三名產業：第一名電子零組件類12.35％、第二名半導體類9.09％、第三名電器電纜類7.57％。

產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲7.45％為最大，跌幅以塑膠類指數下跌4.63％為最大，未含金融類指數上漲741.03點，漲幅約為3.04％，未含電子類指數下跌281.61點，跌幅約為1.48％，未含金融電子類指數下跌135.33點，跌幅約為0.99％。

累計今年年初開盤迄今共201個交易日，集中市場總成交金額為78兆9,980.38億元，市場日平均成交金額為3,930.25億元，股票成交量周轉率為91.99％，股票日平均成交量周轉率為0.46％。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)