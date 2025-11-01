銅箔基板廠掀比價行情

四大銅箔基板（CCL）廠商受惠人工智慧（AI）用板需求成長的加持，業績同步起飛，帶動股價表現。台光電（2383）公布財報後，昨（31）日盤中再創天價1,400元，銅箔基板廠商紛紛往高階產品發展，股價掀比價行情，台燿、聯茂、騰輝盤中股價同步強漲。

台光電日前公布第3季財報，營收獲利均創新高，一季續賺逾一股本，符合法人預期。台光電日前提到，對全產品線市場前景持續看好，包括AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場擴大。

尚未公布財報的CCL廠商營運備受期待，法人看好，台燿、聯茂、騰輝第3季獲利表現也將優於第2季。台燿9月起中高階產品陸續漲價，有助獲利，持續往高階材料M8/M9發展，優化產品組合，可望帶動產品銷售均價，加速擴充泰國廠。

聯茂積極開拓高階材料，超低延遲、超低電性耗損M9等級之IT-999GSE系列材料已送樣至各大終端及板廠客戶認證，看好來自於AI GPU/ASIC、AI CPU或高階non-AI伺服器和高速傳輸交換器的高階電子材料需求。

法人分析，大型資料中心不斷提升算力和網絡傳輸速度成為趨勢，除AI伺服器將從GB200升級GB300到VR200，交換器也會400Gb、800Gb一路升等到1.6Tb，銅箔基板材料將跟著從M7、M8到M9提高等級，持續帶動商機。