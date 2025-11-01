網通2026年業績 法人看好

工研院看好AI推升雲端及資料中心需求，歐美推動網路基礎建設，帶動WiFi 7、交換器、高速光纖設備回溫加上低軌衛星持續發射，法人看好2026年網通廠商智邦（2345）、啟碁、智易、昇達科等營運表現。

智邦昨（31）日股價帶頭衝，上漲60元，收1,080元，昇達科上漲17.5元，收440元。

法人認為，網通大廠智邦資料中心用交換器持續從400G升級800G，甚至展示1.6T高階交換器，積極搶進未來AI驅動的資料中心需求外，AI加速卡也打入大型CSP，推升今年營運創新高，明年除既有產品銷售穩定，AI端到端解決方案也可望開始發酵，推升明年營運可望再創新高。

各國持續加速寬頻網路升級，歐美電信客戶訂單持續回溫，法人表示，啟碁、智易、中磊未來來自光纖寬頻、WiFi 7、5G FWA產品可望推升營運成長。昇達科衛星通訊元已打入全球三大低軌衛星營運商，產品從天上的衛星，到地面站及使用者終端，9月單月來自低軌衛星營收就超過58%，目前低軌衛星在手訂單超過9億元，六成將在本季出貨，將持續推升營運表現。