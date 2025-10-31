台股本週漲701.09點 集中市場市值突破90兆元
台灣證券交易所統計，台股今天收在28233.35點，較上週上漲701.09點，漲幅約2.55%，其他電子類指數上漲7.45%最大，塑膠類指數下跌4.63%最深。
證交所指出，今天全體上市公司總市值約新台幣91.22兆元，較上週增加約2.29兆元，增幅約2.58%。
台股本週未含金融類指數上漲741.03 點，漲幅約3.04%，未含電子類指數下跌281.61點，跌幅約1.48%，未含金融電子類指數下跌135.33點，跌幅約0.99%。
本週集中交易市場總成交金額2兆9217.44億元，全體上市股票成交金額2兆7268.85億元，股票成交量週轉率3.16%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類9227.22億元，占全體上市股票交易金額33.84%；電子零組件類5741.47億元，占21.06%；電腦及週邊設備類3645.39億元，占13.37%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類12.35%、半導體類9.09%、電器電纜類7.57%。
累計今年初開盤迄今共201個交易日，集中市場總成交金額約78.99兆元，市場日平均成交金額3930.25億元，股票成交量週轉率91.99%，股票日平均成交量週轉率0.46%。
