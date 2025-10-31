外資10月賣超台股991億元 友達居賣超冠軍、台積被大賣逾7萬張

台股31日收28,233.35點，統計10月大盤指數上漲2,412.81點，漲幅9.34%；但外資10月卻是賣超991.27億元，統計外資買賣超個股發現，10月賣超個股冠軍為友達（2409），遭外資賣超22.25萬張，權王台積電（2330）雖曾寫下1,525元歷史新高，也是難逃外資賣壓，10月遭外資賣超75,756張；不過，聯電（2303）獲外資青睞，10月合計買超24.52萬張。

台股31日早盤以28,280.47點小跌開出，下跌7.06點，權王台積電早盤以1,515元開出，尾盤衝上1,525元天價，進一步推升大盤指數拉升至28,489.76點，上漲202.23點，不過，台積電最後5分鐘爆量下殺，大盤指數也翻黑收盤，終場收28,233.35點，下跌54.18點；台股本周上漲701.09點，漲幅2.55%，10月上漲2,412.81點，漲幅9.34%。

統計外資10月賣超前十名個股依序是友達、玉山金（2884）、中鋼（2002）、仁寶（2324）、華航（2610）、華新（1605）、台積電、長榮航（2618）、緯創（3231）、光寶科（2301）等；外資10月買超前十名個股依序為聯電、凱基金（2883）、鴻海（2317）、台新新光金（2887）、日月光投控（3711）、永豐金（2890）、華邦電（2344）、華通（2313）、富邦金（2881）、廣達（2382）等。

玉山金高居外資賣超第二名，合計10月賣超21萬1,962張，外資大賣的還有多檔AI股；台積電股價10月上漲195元，漲幅14.94%，31日盤中一度衝達1,525元，寫歷史新高價，不過，卻是遭到外資賣超，統計10月合計遭外資賣超75,756張。

聯電則是高居10月外資買超個股冠軍，合計買超24萬5,295張；其次是買超凱基金21萬7,511張；鴻海居外資10月買超個股第三名，合計買超14萬4,131張；日月光投控也獲外資買超97,076張。