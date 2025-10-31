股東會領紀念品免辛苦排隊 集保推出eGift加碼千萬抽獎活動
股東會旺季開跑，代收委託書據點常見排隊人潮，為的就是領取股東會紀念品，即使天氣炎熱，投資人依舊熱情不減。不過，明年股東會將有另一種選擇，集保結算所將推出股東會紀念品電子化（eGift）服務，股東登入電子投票平台，即可線上領取股東會紀念品，千股以上股東採用電子投票出席股東會，還能參加「千萬抽獎」活動。
集保結算所表示，金管會核准集保結算所規劃「股東會紀念品電子化服務」未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，開創「綠色股東會」數位永續新篇章。
因應市場數位服務需求及提升股東會電子投票率，集保結算所規劃推出eGift服務，未來發行公司股東會如採用eGift，則符合持股條件的股東於完成電子投票且未交付委託書，可於指定期間登入電子投票平台線上領取股東會紀念品。
集保表示，使用eGift不僅免除現場排隊及地點限制的不便，也提升股東參與股東會與使用電子投票意願，更呼應「綠色股東會」理念，減少紙本及物流浪費，實現高效、便捷且節能減碳的股東服務體驗。
集保結算所董事長林丙輝表示，為鼓勵仟股以上股東，採用電子投票出席股東會，集保結算所同步推出總獎金超過1千萬元的「仟萬抽獎」活動，凡符合條件的股東，在完成電子投票後，除可領取發行公司原有紀念品外，還可獲得集保結算所提供的抽獎機會。
