不手軟！他們尾盤賣逾200億元台積電及龍頭股

台股在10月31日演出開高殺低收黑的走勢，最後一盤變化堪稱大聯盟世界大賽頂級投手的「下墜魔球」，由28,452.53直墜到28,233.35點，最後一盤交易的指數下滑219點；主要賣壓還是來自神祕大戶摜低台積電（2330）股價，台積電最後一盤由1,520元掉到1,500元作收，20元差價至少拉低指數160點，由於正值10月最後一天，台積電盤中又攻到1,525元再創新高，來自外資「暫時」結帳機率高。

10月最後一天的台股指數開高走高，盤中最高來到28,489.76點，台積電最後一盤下殺也讓大盤成交量由4,967.4億元攀升到5,581.89億元；台積電則是最後一盤爆量14,369張拉低20元，以1,500元作收。

群益投顧表示，這波台、美股市的上漲行情，一定程度與「川習會」的期待挹注有關；川習會落幕，面臨題材出盡壓力。美科技股超級財報周vs川習會題材挹注告一段落，盤勢估高檔震盪回檔格局，電子股漲多震盪的風險估將轉增。

法人表示，最後一盤猛拋215.5億元的台積電賣單出來，外資賣超7,726張是最大來源，此外，台達電（2308）、華邦電（2344）、群創（3481）、台泥（1101）、中鋼（2002）、國泰金（2882）等產業指標股都在最後一盤見到大單賣出；對比三大法人今日動作，外資賣超283億元，以外資中的台灣ETF是最可能的賣壓主力。

適逢月底最後一天、外資賣超金額不小、產業龍頭股及部分權值股在最後一盤賣出；又是台積電及台股指數近日續創新高；川習會及美國科技巨頭財報周題材暫歇。法人說，一些居高思危者的賣壓湧出，但從總體環境未見負面變數、AI浪潮未歇，台廠仍是AI主要供應鏈，相信這僅是暫時性的賣壓，台股牛市行情仍在路上。