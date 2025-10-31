外資賣超283億元 這檔面板股竟被賣超5.3萬張高居第一名

台股31日收28,233.35點，下跌54.18點，三大法人賣超240.25億元，其中外資賣超283.96億元，統計外資買賣超個股發現，賣超友達（2409）53,544張最多，其次是賣超力積電（6770）52,024張；聯電（2303）則獲外資青睞，單日買超24,114張。

台股31日早盤以28,280.47點小跌開出，下跌7.06點，權王台積電（2330）早盤以1,515元開出，尾盤衝上1,525元天價，進一步推升大盤指數拉升至28,489.76點，上漲202.23點，盤面上強漲個股中，日月光投控（3711）、金像電（2368）、華城（1519）、士電（1503）等強勢亮燈漲停，智邦（2345）、台光電（2383）、京元電子（2449）、創意（3443）、緯穎（6669）、世芯 -KY（3661）等股也大漲。

不過，台積電最後5分鐘爆量下殺，大盤指數也翻黑收盤，終場收28,233.35點，下跌54.18點；台股本周上漲701.09點，漲幅2.55%，10月上漲2,412.81點，漲幅9.34%。

統計三大法人賣超240.25億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超283.96億元，投信賣超31.09億元；自營商買超（合計）74.81億元，其中自營商（自行買賣）買超57.64億元、自營商（避險）買超17.16億元。

統計外資賣超前十名個股依序是友達、力積電、復華富時不動產（00712）、中鋼（2002）、元大滬深300正2（00637L）、台泥（1101）、精成科（6191）、彰銀（2801）、合庫金（5880）、旺宏（2337）等；外資買超前十名個股則依序是聯電、元大高股息（0056）、三商壽（2867）、日月光投控、國巨*（2327）、南亞科（2408）、中工（2515）、台新新光金（2887）、神達（3706）、欣興（3037）等。