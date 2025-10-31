台積電攻上1525元後急殺翻黑…台股下跌54點 三大法人賣超240億元

台股31日小跌開出後翻紅，隨著台積電（2330）衝達1,525元天價，大盤指數一度拉升至28,489.76點，但台積電最後5分鐘爆量下殺股價翻黑收在1,500元，指數也隨著翻黑收盤， 終場以28,233.35點收盤， 下跌54.18點，成交量5,581.89億元，統計三大法人賣超240.25億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超283.96億元，投信賣超31.09億元；自營商買超（合計）74.81億元，其中自營商（自行買賣）買超57.64億元、自營商（避險）買超17.16億元。

台股31日早盤以28,280.47點小跌開出，下跌7.06點，盤面上各類股表現以電機機械、生技、網通、數位雲端、半導體、資訊服務、電子零組件、綠能環保等較強勢，日月光投控（3711）、金像電（2368）、華城（1519）、士電（1503）等強勢亮燈漲停，智邦（2345）、台光電（2383）、京元電子（2449）、創意（3443）、緯穎（6669）、世芯 -KY（3661）等股大漲，指數盤中翻紅。

權王台積電早盤以1,515元開出， 尾盤衝上1,525元天價， 進一步推升大盤指數拉升至28,489.76點， 上漲202.23點，但台積電最後5分鐘爆量下殺，大盤指數也翻黑收盤，終場收28,233.35點，下跌54.18點；台股本周上漲701.09點， 漲幅2.55%，10月上漲2,412.81點， 漲幅9.34%。