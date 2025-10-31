AI 題材熱度不減 瀚亞：台股多頭可望延續

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股分析與展望。（資料來源：瀚亞投信）
AI話題持續發燒，台股在權值股帶動下，漲勢凌厲，資金自2024年以來至2025年第3季皆集中於AI類股。法人指出，隨著AI外溢需求確立，AI新創公司建立嶄新策略聯盟，推動整體獲利全面上修。不僅AI科技股表現亮眼，部分電子原物料也開始起漲，台股多頭格局有望延續。

法人進一步表示，今年下半年台股漲勢凌厲，主要受惠於半導體關稅疑慮緩解、美國科技財報強化市場對AI投資的信心、聯準會降息政策，以及記憶體需求強勁等多重利多因素。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫指出，美國晶片大廠所採用的高階載板規格，將於2026年Rubin版本中大幅提升使用面積。ABF高階載板受惠於AI GPU與ASIC需求，市場預期2026年將出現供需緊張；同時，AI外溢效應也推動NAND Flash在2026年進入供不應求的狀況。換言之，AI需求將持續延伸，並反駁先前市場對AI泡沫化的疑慮。

展望後市，瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，台股目前處於相對高檔，權值股評價亦高於大盤，建議投資人避免追高，改採分批布局策略，聚焦具成長潛力的主流類股。後續仍須密切關注外資動向、美中貿易談判進展、美國經濟數據與降息政策方向，以及聯準會改組相關消息，皆可能影響盤勢走向。

