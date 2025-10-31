生技股買盤回流 健亞、智擎大漲逾6%

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

生技股今表現相對強勢，隨近期生技論壇將登場，買盤有熱身回流現象。新藥股健亞（4130）、智擎（4162）漲逾6%，聚焦學名藥及困難學名藥的美時（1795）收盤漲2.42%、新藥公司康霈*（6919）等也漲逾3%，族群表現居所有類股前茅。

新藥公司智擘近日公布，研發中的抗腫瘤新藥PEP08，實體腫瘤第一期人體臨床試驗，第一位病患已開始接受藥物投予。該公司也於30日公布第3季財報，稅前純益2.56億元，推估第3季每股盈餘（EPS）為0.96元。

美時日前宣布，透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NAGH）100%股權，取得美國Alvogen US公司所有權，該收購案讓美時一舉躍升全球前20大專科製藥公司，營收與獲利能力有望大幅提升。加上美國藥價政策變動，法人預期，美時新布局將受惠美國政策紅利。

美時更於日前表示，看好瘦瘦針市場，與Adalvo簽訂授權與供應協議，並取得Wegovy學名藥於南韓、台灣、泰國、新加坡及越南等市場的獨家授權。美時將於這些市場啟動藥品上市前的查驗登記申請，以率先上市為目標，成為當地首發的學名藥。該公司銷美抗血癌藥，今年第4季也進入銷售高峰。美時今年前3季營收142.4億元，年增0.51%。

專注醫美及慢性發炎新藥開發的新藥公司康霈，旗下核心產品、減肥藥CBL-514進度是各界關注焦點。該公司在9月法說會上透露，原訂於10月收案的減肥藥CBL-514臨床三期試驗，將延後半年收案。

美時 學名藥

