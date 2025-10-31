快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

中國信託證券主辦萊德光電上櫃前現增發行新股案 10月31日開始投標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託證券主辦萊德光電（萊德光電-KY，7717）上櫃前現金增資發行新股案，這次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有1,987張，競價拍賣底價每股為70元，31日開始投標，拍賣期間為10月31日至11月4日，11月6日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購；公開申購計有521張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.1倍，則以77元為承銷價格上限，11月5日開放公開申購。

萊德光電自1999年創立於美國以來，深耕光纖技術領域，專注於高品質光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件、衛星雷射通訊被動元件的研發與製造，並延伸至光纖檢測儀器與光纖元件製造設備的開發。近年來，公司積極拓展美國LED智慧照明市場，透過自有品牌深耕歐美市場，並成功獲得多家國際一線品牌客戶的高度肯定。

憑藉高度客製化能力與整合式技術諮詢服務，萊德光電在光纖光電與智慧照明領域累積達149項專利，能為客戶提供完整的一站式產品與技術解決方案，全面滿足多元應用需求。

2024年，萊德光電營收達新台幣6.92億元，毛利率達60.61%，稅後淨利為7,347萬元，每股稅後盈餘（EPS）為3.35元。2025年截至9月止，累計營收達6.78億元，年增率達29.16%，顯示公司與客戶共同開發之產品已逐步放量，終端市場需求亦持續穩定成長。

展望未來，萊德光電將持續聚焦光纖雷射應用市場，結合其客製化產品優勢，營運動能與獲利表現可望穩健成長，持續為股東創造價值。

光纖 光電

延伸閱讀

財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀績優 八獎項到手

財富管理銀行暨證券評鑑 一銀普惠金融 成果卓著

監委：調查光電申設疑義案 未建議「漁電脫鉤」政策

三地負責人鍾嘉村抗告失敗 涉入光電弊案繼續羈押

相關新聞

台積電攻上1525元後急殺翻黑…台股下跌54點 三大法人賣超240億元

台股31日小跌開出後翻紅，隨著台積電（2330）衝達1,525元天價，大盤指數一度拉升至28,489.76點，但台積電最...

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

台股31日震盪，尾盤爆量下殺，台積電（2330）最後一盤爆14,369張大量，下殺20元，終場翻黑收1500元，下跌5元...

台積電最後一盤爆1.43萬張賣單 由天價1525元墜落翻黑收在1500元

台股31日尾盤爆量下殺，台積電（2330）尾盤一度拉升至1,525元，再創歷史新高， 最後一盤卻爆出14,369張賣單，...

永豐金證券攜手雲林家扶中心 用行動陪孩子認識永續的力量

永豐金證券長期支持偏鄉弱勢學童教育，2018年起與雲林家扶中心的深度合作，迄今邁入第六屆。2025年以「海洋智旅．共創永...

生技股買盤回流 健亞、智擎大漲逾6%

生技股今表現相對強勢，隨近期生技論壇將登場，買盤有熱身回流現象。新藥股健亞（4130）、智擎（4162）漲逾6%，聚焦學...

AI 題材熱度不減 瀚亞：台股多頭可望延續

AI話題持續發燒，台股在權值股帶動下，漲勢凌厲，資金自2024年以來至2025年第3季皆集中於AI類股。法人指出，隨著A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。