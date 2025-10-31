台積電最後一盤爆1.43萬張賣單 由天價1525元墜落翻黑收在1500元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。美聯社
台股31日尾盤爆量下殺，台積電（2330）尾盤一度拉升至1,525元，再創歷史新高， 最後一盤卻爆出14,369張賣單，一口氣拉低20元股價，台積電由天價墜落翻黑， 收在1,500元， 下跌5元， 跌幅0.33%， 市值38.89兆元。

台積電ADR周四下跌0.6%，收在303.22美元，較台北交易溢價23.7%；台積電早盤以1,515元開出，上漲10元， 股價一度拉升至1,525元，上漲20元，再創歷史新高，臨收盤前股價仍達1,520元，不料最後5分鐘卻爆出14,369張賣單，一口氣將股價拉低20元， 終場翻黑以1,500元收盤。

台股31日早盤以28,280.47點小跌開出， 下跌7.06點， 隨著台積電尾盤衝上1,525元天價，大盤指數一度拉升至28,489.76點， 上漲202.23點，但台積電最後5分鐘爆量下殺，大盤指數也翻黑，終場收28,233.35點，下跌54.18點。

台積電 台股

