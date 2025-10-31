台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅
台股31日震盪，尾盤爆量下殺，台積電（2330）最後一盤爆14,369張大量，下殺20元，終場翻黑收1500元，下跌5元，拖累指數收在28,233點，下跌54點，跌幅0.19%，成交量達5581億元，不過周線依舊上漲701點，連五紅。
盤面上類股以電機機械、生技、網通、數位雲端、半導體、資訊服務、電子零組件、綠能環保等較為強勢，另外航運、塑膠、油電燃氣、紡織、橡膠、居家生活等較為弱勢。
觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有日月光（3711）、華城（1519）、高技（5439）、亞力（1514）、環宇-KY（4991）、金像電（2368）、士電（1503）、穩懋（3105）、台虹（8039）、jpp-KY（5284）、立碁（8111）、京元電子（2449）、台光電（2383）、創意（3443）、台特化等。
而量大下跌的則有，旺宏（2337）、建漢（3062）、晶豪科（3006）、萬海（2615）、康舒（6282）、力積電、陽明（2609）、群聯（8299）、精測（6510）、華新科（2492）、緯創（3231）、譜瑞-KY（4966）、全新（2455）、仁寶（2324）等
統一投顧表示「川習會」雙方達成多項共識，美中緊張關係緩和，蘋果、亞馬遜財報優於預期等利多因素可望帶動台股持續走揚；台股目前技術面維持強勢，惟短線與季線正乖離大，仍須提防行情波動，預期指數高檔震盪盤堅向上，年底前台股仍將挑戰新高。
建議選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股區間操作，追蹤聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。
