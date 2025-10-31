快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股31日震盪，尾盤爆量下殺，台積電（2330）最後一盤爆14,369張大量，下殺20元，終場翻黑收1500元，下跌5元，拖累指數收在28,233點，下跌54點，跌幅0.19%，成交量達5581億元，不過周線依舊上漲701點，連五紅。

盤面上類股以電機機械、生技、網通、數位雲端、半導體、資訊服務、電子零組件、綠能環保等較為強勢，另外航運、塑膠、油電燃氣、紡織、橡膠、居家生活等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有日月光（3711）、華城（1519）、高技（5439）、亞力（1514）、環宇-KY（4991）、金像電（2368）、士電（1503）、穩懋（3105）、台虹（8039）、jpp-KY（5284）、立碁（8111）、京元電子（2449）、台光電（2383）、創意（3443）、台特化等。

而量大下跌的則有，旺宏（2337）、建漢（3062）、晶豪科（3006）、萬海（2615）、康舒（6282）、力積電、陽明（2609）、群聯（8299）、精測（6510）、華新科（2492）、緯創（3231）、譜瑞-KY（4966）、全新（2455）、仁寶（2324）等

統一投顧表示「川習會」雙方達成多項共識，美中緊張關係緩和，蘋果、亞馬遜財報優於預期等利多因素可望帶動台股持續走揚；台股目前技術面維持強勢，惟短線與季線正乖離大，仍須提防行情波動，預期指數高檔震盪盤堅向上，年底前台股仍將挑戰新高。

建議選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股區間操作，追蹤聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。

台股 概念股

延伸閱讀

台積電（2330）還鴻海（2317）？分析師點名「神山邏輯沒變」：長線仍是核心配置

台股開低走高逾百點 台積電開高10元

台積電衝上1505元「敢不敢上車？」 網勸零股布局：年底上2千

九成台股基金淨值創高

相關新聞

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

台股31日震盪，尾盤爆量下殺，台積電（2330）最後一盤爆14,369張大量，下殺20元，終場翻黑收1500元，下跌5元...

鴻海（2317）腰斬反加碼…被酸「AI就是泡沫跟笑話」！R爸：不只代工廠是整合平台的未來

股市下跌時逢低買入，俗稱為「左側交易」，又被戲稱為「接刀」。投資十幾年來，我其實很常接刀，當然往下攤平套牢的感受不舒服，但其實逢低買進是一種心態上的訓練，更是一種在不確定中檢視自己的投資洞見與紀律的展

大綜盤中急拉漲停 第四季營收有望大幅成長

系統整合大廠大綜（3147）31日股價觸底反彈，盤中急拉亮燈漲停，上漲16元，漲幅9.91%，成交量暫報534張。10月...

立碁盤中觸及漲停價62.7元 成交量破2萬張創近七個月新高

立碁（8111）31日盤中股價強勢噴發，在買盤推升下爆出大量，股價最高觸及漲停價62.7元，已創下自今年3月下旬以來的盤...

又一檔法說會後利多出盡？ 台達電跌落1,000元關卡退出千金股行列

台達電（2308）第3季營收、營業淨利、營益率、稅後純益、每股純益等五大財務指標同創新高；董事長鄭平在法說會釋出樂觀展望...

台積電平天價1520元！台股盤中漲近200點至28,484點

台積電股價走勢強勁，盤中達1520元，平歷史最高價，加上印刷電路板（PCB）族群和機電類股強漲，推升台股加權指數上揚19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。