聽新聞
0:00 / 0:00
立碁盤中觸及漲停價62.7元 成交量破2萬張創近七個月新高
立碁（8111）31日盤中股價強勢噴發，在買盤推升下爆出大量，股價最高觸及漲停價62.7元，已創下自今年3月下旬以來的盤中新高。截至13:00，股價暫報61.3元，漲幅達7.54%，成交量逾兩萬張。市場看好立碁布局矽光子與高階SiP封裝技術，潛在受惠於AI伺服器與電動車應用趨勢，激勵股價動能。
從籌碼面觀察，外資自10月29日起連續2日買超，累計達1,657張；自營商更已連買4日。技術面上，立碁股價帶量突破盤整區間，穩站各期均線之上，呈現多頭格局，短線動能強勁。
立碁積極轉型，產品布局鎖定系統級封裝（SiP）及高頻光電SiP技術，並鎖定電動車、AI、元宇宙及新興矽光子等前瞻應用。
董事長童義興先前受訪曾指出，公司在電動車應用模組已進入量產，同時正投入領先業界的1.6T矽光子技術研發，預計年底初步問世，將為未來營運挹注新成長動能。
立碁將於11月17日舉行法人說明會，屆時將對外說明最新產業布局與營運狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言