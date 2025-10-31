立碁盤中觸及漲停價62.7元 成交量破2萬張創近七個月新高

立碁（8111）31日盤中股價強勢噴發，在買盤推升下爆出大量，股價最高觸及漲停價62.7元，已創下自今年3月下旬以來的盤中新高。截至13:00，股價暫報61.3元，漲幅達7.54%，成交量逾兩萬張。市場看好立碁布局矽光子與高階SiP封裝技術，潛在受惠於AI伺服器與電動車應用趨勢，激勵股價動能。

從籌碼面觀察，外資自10月29日起連續2日買超，累計達1,657張；自營商更已連買4日。技術面上，立碁股價帶量突破盤整區間，穩站各期均線之上，呈現多頭格局，短線動能強勁。

立碁積極轉型，產品布局鎖定系統級封裝（SiP）及高頻光電SiP技術，並鎖定電動車、AI、元宇宙及新興矽光子等前瞻應用。

董事長童義興先前受訪曾指出，公司在電動車應用模組已進入量產，同時正投入領先業界的1.6T矽光子技術研發，預計年底初步問世，將為未來營運挹注新成長動能。

立碁將於11月17日舉行法人說明會，屆時將對外說明最新產業布局與營運狀況。