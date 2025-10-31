快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

聽新聞
0:00 / 0:00

立碁盤中觸及漲停價62.7元 成交量破2萬張創近七個月新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
立碁董事長童義興。記者籃珮禎攝影。
立碁董事長童義興。記者籃珮禎攝影。

立碁（8111）31日盤中股價強勢噴發，在買盤推升下爆出大量，股價最高觸及漲停價62.7元，已創下自今年3月下旬以來的盤中新高。截至13:00，股價暫報61.3元，漲幅達7.54%，成交量逾兩萬張。市場看好立碁布局矽光子與高階SiP封裝技術，潛在受惠於AI伺服器與電動車應用趨勢，激勵股價動能。

從籌碼面觀察，外資自10月29日起連續2日買超，累計達1,657張；自營商更已連買4日。技術面上，立碁股價帶量突破盤整區間，穩站各期均線之上，呈現多頭格局，短線動能強勁。

立碁積極轉型，產品布局鎖定系統級封裝（SiP）及高頻光電SiP技術，並鎖定電動車、AI、元宇宙及新興矽光子等前瞻應用。

董事長童義興先前受訪曾指出，公司在電動車應用模組已進入量產，同時正投入領先業界的1.6T矽光子技術研發，預計年底初步問世，將為未來營運挹注新成長動能。

立碁將於11月17日舉行法人說明會，屆時將對外說明最新產業布局與營運狀況。

電動車 布局 矽光子

延伸閱讀

Nissan新固態電池有重大進展！續航力翻倍、預計2028年前量產

加拿大總理拚降低對美依賴 31日在韓國會習近平

台達電資本支出 拚400億新高

比亞迪領軍！中國電動車攻港 特斯拉不再吃香

相關新聞

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

台股31日震盪，尾盤爆量下殺，台積電（2330）最後一盤爆14,369張大量，下殺20元，終場翻黑收1500元，下跌5元...

鴻海（2317）腰斬反加碼…被酸「AI就是泡沫跟笑話」！R爸：不只代工廠是整合平台的未來

股市下跌時逢低買入，俗稱為「左側交易」，又被戲稱為「接刀」。投資十幾年來，我其實很常接刀，當然往下攤平套牢的感受不舒服，但其實逢低買進是一種心態上的訓練，更是一種在不確定中檢視自己的投資洞見與紀律的展

大綜盤中急拉漲停 第四季營收有望大幅成長

系統整合大廠大綜（3147）31日股價觸底反彈，盤中急拉亮燈漲停，上漲16元，漲幅9.91%，成交量暫報534張。10月...

立碁盤中觸及漲停價62.7元 成交量破2萬張創近七個月新高

立碁（8111）31日盤中股價強勢噴發，在買盤推升下爆出大量，股價最高觸及漲停價62.7元，已創下自今年3月下旬以來的盤...

又一檔法說會後利多出盡？ 台達電跌落1,000元關卡退出千金股行列

台達電（2308）第3季營收、營業淨利、營益率、稅後純益、每股純益等五大財務指標同創新高；董事長鄭平在法說會釋出樂觀展望...

台積電平天價1520元！台股盤中漲近200點至28,484點

台積電股價走勢強勁，盤中達1520元，平歷史最高價，加上印刷電路板（PCB）族群和機電類股強漲，推升台股加權指數上揚19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。