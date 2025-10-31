聽新聞
又一檔法說會後利多出盡？ 台達電跌落1,000元關卡退出千金股行列
台達電（2308）第3季營收、營業淨利、營益率、稅後純益、每股純益等五大財務指標同創新高；董事長鄭平在法說會釋出樂觀展望，看旺到明年第1季；但是，31日股價卻跌破1,000元關卡，一度下滑至990元， 盤中跌幅逾1%，退出千金股行列。
台達電第3季營收1503.17億元，年增33.9%，季增21.1%；毛利率34.87%，季減0.64個百分點，年減0.06個百分點；營業淨利248.08億元，營益率16.5%；稅後純益186.05億元，季增33%，年增50.78%；每股純益7.16元，獲利連兩季創新高；累計今年前三季稅後純益427.84億元，年增52.5%，每股純益16.47元。
董事長鄭平在法說會表示，AI資料中心需求強勁，對第4季到明年第1季營運都樂觀看待；因應AI需求強勁，持續擴大全球布局，擴大泰國、美國、中國大陸、台灣等地產能，預計泰國年底有3座新廠啟用，美國正建置水冷產品產線，兩地將加碼電源、ICT及液冷系統等產能。
台達電今年資本支出預估將衝上400億元，年增近兩成，續創新高，2026年預估也將維持相當水準。
台達電法說會報佳音，但股價31日以1,000元開出， 下跌10元， 雖一度翻紅拉升至1,015元， 上漲5元，可惜不敵賣壓，股價再度翻黑，一度下滑至990元，跌破千元關卡， 盤中跌幅逾1%。
