快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

又一檔法說會後利多出盡？ 台達電跌落1,000元關卡退出千金股行列

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台達電。中央社
台達電。中央社

台達電（2308）第3季營收、營業淨利、營益率、稅後純益、每股純益等五大財務指標同創新高；董事長鄭平在法說會釋出樂觀展望，看旺到明年第1季；但是，31日股價卻跌破1,000元關卡，一度下滑至990元， 盤中跌幅逾1%，退出千金股行列。

台達電第3季營收1503.17億元，年增33.9%，季增21.1%；毛利率34.87%，季減0.64個百分點，年減0.06個百分點；營業淨利248.08億元，營益率16.5%；稅後純益186.05億元，季增33%，年增50.78%；每股純益7.16元，獲利連兩季創新高；累計今年前三季稅後純益427.84億元，年增52.5%，每股純益16.47元。

董事長鄭平在法說會表示，AI資料中心需求強勁，對第4季到明年第1季營運都樂觀看待；因應AI需求強勁，持續擴大全球布局，擴大泰國、美國、中國大陸、台灣等地產能，預計泰國年底有3座新廠啟用，美國正建置水冷產品產線，兩地將加碼電源、ICT及液冷系統等產能。

台達電今年資本支出預估將衝上400億元，年增近兩成，續創新高，2026年預估也將維持相當水準。

台達電法說會報佳音，但股價31日以1,000元開出， 下跌10元， 雖一度翻紅拉升至1,015元， 上漲5元，可惜不敵賣壓，股價再度翻黑，一度下滑至990元，跌破千元關卡， 盤中跌幅逾1%。

台達電 千金 法說會

延伸閱讀

AI熱爆 台達電海外大擴產…董座鄭平：看旺到下季

台達電資本支出 拚400億新高

民團憂污染籲撤美稀土合作 泰政府稱技轉供應鏈發展

台達電、光寶科 四檔靚

相關新聞

鴻海（2317）腰斬反加碼…被酸「AI就是泡沫跟笑話」！R爸：不只代工廠是整合平台的未來

股市下跌時逢低買入，俗稱為「左側交易」，又被戲稱為「接刀」。投資十幾年來，我其實很常接刀，當然往下攤平套牢的感受不舒服，但其實逢低買進是一種心態上的訓練，更是一種在不確定中檢視自己的投資洞見與紀律的展

台股開低走高逾百點 台積電開高10元

台股31日開盤指數下跌7.06點，開盤指數為28,280.47點；買盤進場拉升指數越過28,444點，漲逾百點以上。台積...

又一檔法說會後利多出盡？ 台達電跌落1,000元關卡退出千金股行列

台達電（2308）第3季營收、營業淨利、營益率、稅後純益、每股純益等五大財務指標同創新高；董事長鄭平在法說會釋出樂觀展望...

台積電平天價1520元！台股盤中漲近200點至28,484點

台積電股價走勢強勁，盤中達1520元，平歷史最高價，加上印刷電路板（PCB）族群和機電類股強漲，推升台股加權指數上揚19...

歷次川習會後 台股表現漲跌互見 選股不選市聚焦 AI

第六次川習會落幕，根據群益投信統計資料顯示，過去川習會後對台股表現並無太大影響，平均表現漲跌互現，台股除了基本面外，主要...

台股多空駁火 創高後翻黑…短線獲利了結賣壓出籠

台股昨（30）日多空駁火，加權指數走勢與聯準會（Fed）降息、川習會交談氛圍緊緊相繫，最高一度達28,527點，再創歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。