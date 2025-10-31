主動式ETF股王統一00981A掛牌5個月漲逾57% 下周有望挑戰16元大關
不甩美股連跌兩天，台股31日開盤續站穩28,400點之上，主動式ETF股王統一00981A盤中一度衝達15.78元， 統計自5月底掛牌上市5個月以來，股價漲幅57.8%，以近一周的表現來看， 漲幅超過7%，市場看好， 若台股多頭行情延續，00981A將有機會在下周挑戰16元大關。
統一00981A在5月底掛牌上市，31日以15.54元開出，一度拉升至15.78元，漲幅2.13%，盤中維持上漲， 漲幅逾1%；統計從發行價10元一路上漲以來=力掛牌後漲幅達57.8%，讓不少已在車上的投資人樂歪，網路討論聲量持續飆高，大讚操盤績效「真的猛」。
展望台股後續表現，統一投信台股研究團隊指出，預期美聯準會將保持寬鬆貨幣政策一段時間，充沛的資金有望支撐股市表現。本次美股財報季，已有許多科技大廠宣布加大對AI的投資規模，並樂觀看待明年的資本支出及營收展望。
統一投信台股研究團隊強調，當今AI發展已成為台股成長的火車頭，在AI整體需求強勁的背景下，無論是輝達通用晶片、ASIC客製晶片領域，台廠皆扮演供應鏈核心角色，有機會收獲兩大AI領域的訂單進補，帶動台股企業獲利持續成長。
