台積電平天價1520元！台股盤中漲近200點至28,484點
台積電股價走勢強勁，盤中達1520元，平歷史最高價，加上印刷電路板（PCB）族群和機電類股強漲，推升台股加權指數上揚197點，攀升至28484.55點，逼近歷史高點28527.68點。
至10時55分，台股加權指數為28430.15點，上漲142.62點，成交值新台幣3247.45億元。
蘋果（Apple）和雲端服務供應商（CSP）亞馬遜（Amazon）財報優於預期，盤後股價分別上漲逾2%及12%，台積電為蘋果晶片和人工智慧（AI）晶片主要代工廠，股價開高走高，盤中達1520元，平歷史最高價，上漲15元，貢獻大盤約120點。
鴻海、台達電和聯發科等其餘權值股多數走跌，其中，台達電股價一度跌破1000元大關。日月光投控第3季獲利創下11季高點，並調高資本支出，股價強攻漲停，達247.5元。
高價股漲跌互見，股王信驊一度達5445元，大漲235元，川湖（2059）震盪走低，最低達4010元，下跌85元。電子類股指數盤中上漲約0.6%。
銅箔基板廠台光電第3季營收251.5億元，稅後淨利39.6億元，每股純益11.19元，均創歷史新高，激勵股價攻上漲停，達1400元，帶動金像電等PCB族群走高。台玻最高達29.85元，上漲6.6%，並推升玻璃類股指數一度大漲逾5%。
重電族群也有強勁表現，華城及士電盤中強攻漲停，分別達715及199.5元，並帶動機電類股指數漲逾3%，為傳統產業股中表現相對強勢類股。
