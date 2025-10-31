歷次川習會後 台股表現漲跌互見 選股不選市聚焦 AI

第六次川習會落幕，根據群益投信統計資料顯示，過去川習會後對台股表現並無太大影響，平均表現漲跌互現，台股除了基本面外，主要還是受國際股市與外資加碼影響較大。市場法人表示，現階段台股投資重點還是在選股不選市，因此建議可用專家選股的主動式台股ETF介入台股投資。

群益投信台股研究團隊表示，近期大盤頻創新高，短線上震盪難免，不過重點還是在選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要。主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。