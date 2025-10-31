快訊

台股開低走高逾百點 台積電開高10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。中央社
台股31日開盤指數下跌7.06點，開盤指數為28,280.47點；買盤進場拉升指數越過28,444點，漲逾百點以上。台積電（2330）開盤價1,515元，上漲10元。

群益投顧表示，這波台、美股市的上漲行情，一定程度與「川習會」會談的期待挹注有關；川習會落幕，面臨題材出盡壓力。美科技股超級財報週與川習會題材挹注告一段落，盤勢估高檔震盪回檔格局，電子股漲多震盪的風險估將轉增，非電題材股受惠資金轉進與風險趨避需求攀升，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.普發現金概念股─普發現金1萬元11月即將發放，將為⺠生消費挹注大量活水，內需消費相關業者，包括餐旅、零售、百貨、連鎖、電玩、航空等題材營運受惠，許多廠商也已開始推出優惠計畫，提早吸客。加上接下來年底消費促銷旺季，挹注個別股股價表現機會。

2.航運股─傳全球前十大航商近日不約而同將在11月1日起調漲美國線運價。其中，東岸漲幅近三成；⻄岸漲幅更將達45%。大陸重啟對美國大豆農產品採購，運輸主力估計為超級輕便型的散裝船，對散裝航運股形成題材與營運想像空間。

周四（30日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,522.12點，下跌109.88點、跌幅0.23%；S&P500指數下跌0.99%；那斯達克指數下跌1.57%；費半指數下跌1.53%。台積電ADR跌0.61%，收在303.22美元，較台北交易溢價23.7%。

美中就貿易休戰達成共識，但股市顯然已消化此協議。Meta和微軟人工智慧（AI）支出激增，投資人擔心可能無法回收成本。輝達（NVIDIA）大跌2%，美國總統川普說他沒有和大陸國家主席習近平討論批准出口Blackwell晶片的問題。

多空消息激盪,美股四大指數週四全面下挫。Meta崩跌11.33%,衝擊那指與費半同步挫收跌1.5%,台股ADR,台積電收跌0.61%。亞馬遜公布第三季獲利超出預期,且雲端運算部門強勁成⻑,激勵其盤後股價漲逾13%

三大法人周四集中市場合計賣超33億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超16.5億元，投信賣超54.3億元，自營商（自行買賣）賣超9.7億元，自營商（避險）買超14.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加345口至4,564口，其中，外資淨空單增加325口至24,746口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少78口至6,112口。

選擇權未平倉量部分，10月F5大量區買權OI落在29,000點，賣權最大OI落在27,800點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09下降至0.96。VIX指數上升0.51至25.87。外資台指期買權淨金額4.36億元 ; 賣權淨金額0.16億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台積電 外資

