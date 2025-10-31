台積盤後鉅額交易價衝1,649

美國公布9月CPI年增率為3%，低於預期的3.1%，核心通膨表現弱於預期，尤其是住房通膨放緩，帶動整體通膨數據走低。FOMC會議再次降息1碼，但Fed主席鮑爾表示，12月是否降息須再有進一步的數據支撐。整體來看美國已進入降息循環，明年預計仍將持續降息3碼，對美股後市形成支撐。

2025-10-31 00:26