台積盤後鉅額交易價衝1,649
「權王」台積電（2330）盤後鉅額交易昨（30）日最高一筆出現1,649.25元新天價，一舉突破23日的鉅額配對交易1,600元天花板，為台積電盤後鉅額交易第二次出現1,600元以上價格。
由於1,649.25元為台積電歷史新高價，不僅大幅超出前次的高價1,600元，也逼近昨日現貨漲停價1,655元。法人認為可作為現貨股價後市表現的領先指標之一。
法人表示，觀察台積電現貨收盤價1,505元與鉅額交易最高價的差距高達144.25元，換算成漲點，相當於大盤還有1,168點上漲空間。
觀察昨日台積電盤後鉅額交易總計九筆，價格上、下緣介於1,649.25至1,499.91元，總成交張數721張，總成交金額10.93億元，則較前一天減少，平均成交價1,516.497元，較現貨收盤價高約11.5元。
