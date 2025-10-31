快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

台積盤後鉅額交易價衝1,649

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

「權王」台積電（2330）盤後鉅額交易昨（30）日最高一筆出現1,649.25元新天價，一舉突破23日的鉅額配對交易1,600元天花板，為台積電盤後鉅額交易第二次出現1,600元以上價格。

由於1,649.25元為台積電歷史新高價，不僅大幅超出前次的高價1,600元，也逼近昨日現貨漲停價1,655元。法人認為可作為現貨股價後市表現的領先指標之一。

法人表示，觀察台積電現貨收盤價1,505元與鉅額交易最高價的差距高達144.25元，換算成漲點，相當於大盤還有1,168點上漲空間。

觀察昨日台積電盤後鉅額交易總計九筆，價格上、下緣介於1,649.25至1,499.91元，總成交張數721張，總成交金額10.93億元，則較前一天減少，平均成交價1,516.497元，較現貨收盤價高約11.5元。

台積電A16製程2026年量產後將超越對手 法人：點讚這兩檔晶圓廠

我也希望台積電永遠是驕傲！竹軒：但時代巨輪在轉沒人知道會發生什麼

中科管理局證實！台積電新廠為1.4奈米製程 2028下半年量產

台積中科新廠 改1.4奈米製程

台股多空駁火 創高後翻黑…短線獲利了結賣壓出籠

台股昨（30）日多空駁火，加權指數走勢與聯準會（Fed）降息、川習會交談氛圍緊緊相繫，最高一度達28,527點，再創歷史...

就市論勢／AI 伺服器鏈 逢低布局

美國公布9月CPI年增率為3%，低於預期的3.1%，核心通膨表現弱於預期，尤其是住房通膨放緩，帶動整體通膨數據走低。FOMC會議再次降息1碼，但Fed主席鮑爾表示，12月是否降息須再有進一步的數據支撐。整體來看美國已進入降息循環，明年預計仍將持續降息3碼，對美股後市形成支撐。

持續領漲！台積電漲到「這個價位」 台股3萬點目標將達陣

台股30日盤中多空駁火，高低差達411點，終場小跌7點、收28,287點，成交量擴增至6,335億元，呈現「價跌量增」格...

川習會美國宣布6大結論 台股短線漲多恐整理、「支撐」看這

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日於釜山舉行的會談結束，由於雙方未召開聯合記者會或發表聯合聲明，會談結果主要依據...

台積電盤後鉅額交易驚爆1,649元新天花板 台股目標價上看三萬點？

台積電（2330）盤後鉅額交易30日驚爆1,649.25元新天價！一舉突破10月23日的鉅額交易價格1,600元天花板，...

