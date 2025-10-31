台股多空駁火 創高後翻黑…短線獲利了結賣壓出籠

台股昨（30）日多空駁火，加權指數走勢與聯準會（Fed）降息、川習會交談氛圍緊緊相繫，最高一度達28,527點，再創歷史新高，但隨短線獲利了結賣壓大舉出籠，指數震盪翻黑，盤中高低差達411點，終場小跌7點、收28,287點，成交量擴增至6,335億元，呈現「價跌量增」格局。

法人指出，由於目前指數多頭排列，加上台積電（2330）持續領漲，預期年底前指數有機會上衝至3萬點。換句話說，台積電只要漲到1,716元，3萬點就可順利達標。而目前內外資看台積電目標價逾1,700元的已有滙豐、里昂等21家。

台股30日觀盤重點與後市展望

聯準會如預期降息1碼，激勵昨日早盤台股開漲55點，盤中指數最高達28,527點，再創盤中史高。不過，隨著時間接近美、中兩國領導人川普、習近平見面時間逼進，部分短線獲利了結賣壓出籠。近午盤時更因川習兩人會談僅一個小時又40分，時間遠低於外界原本預期的三、四個小時，加上見面結束後，雙方未立即發表聲明，衝擊指數翻黑，一度大跌181點，但隨川普登機後釋出會談進度訊息，美股電子盤跌幅收斂，台股跌勢也跟著減輕，整體行情呈現多空拉鋸狀態。

昨日千金股漲跌互見，智邦漲47元收1,020元重返千元大關，增至「27千金」歷史新高。

三大法人賣超台股33億元。外資買超16.5億元，連二買；投信賣超54.3億元，連二賣；自營商買超4.7億元。