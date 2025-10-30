持續領漲！台積電漲到「這個價位」 台股3萬點目標將達陣

台股30日盤中多空駁火，高低差達411點，終場小跌7點、收28,287點，成交量擴增至6,335億元，呈現「價跌量增」格局。法人指出，由於目前指數多頭排列，加上台積電（2330）持續領漲，預期年底前指數有機會上衝至3萬點。

法人表示，從台股30日震盪加劇情況來看，由於台股累積漲幅已大，投資人趁多項利多獲利了結的現象相當明顯，此從早盤量能放大過速、且30日融資餘額減少可看出端倪。

不過，由於目前台股仍呈現多頭排列格局，且市場利多紛呈，不論是聯準會進入降息循環、AI需求持續強勁等，都將激勵台股延續近期強勢或高檔盤堅格局，下檔10日均線沒有失守前，台股多頭格局不變。

此外，由於台股目前距離3萬點整數大關僅1,713點，以台積電每上漲1元，將貢獻台股漲點8.11點計算，只要台積電再漲211元、漲到1,716元，指數3萬點就可順利達陣。

事實上，目前已有多家內外資法人看台積電目標價均已超過1,700元，包括：滙豐的2,50元、富邦長期看2,025元、里昂2,000元、永豐1,917元、凱基與晨星均為1,900元、野村1,855元、美銀與花旗及福邦均為1,800元。

此外，德意志1,750元、瑞穗1,730元、高盛1,720元、麥格理與元大均為1,710元，至於統一、第一金、元富、華南等投顧、及小摩等給予台積電的目標價，則均為1,700元。