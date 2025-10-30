快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

持續領漲！台積電漲到「這個價位」 台股3萬點目標將達陣

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股30日盤中多空駁火，高低差達411點，終場小跌7點、收28,287點，成交量擴增至6,335億元，呈現「價跌量增」格局。台股示意圖。圖／中央社
台股30日盤中多空駁火，高低差達411點，終場小跌7點、收28,287點，成交量擴增至6,335億元，呈現「價跌量增」格局。台股示意圖。圖／中央社

台股30日盤中多空駁火，高低差達411點，終場小跌7點、收28,287點，成交量擴增至6,335億元，呈現「價跌量增」格局。法人指出，由於目前指數多頭排列，加上台積電（2330）持續領漲，預期年底前指數有機會上衝至3萬點。

法人表示，從台股30日震盪加劇情況來看，由於台股累積漲幅已大，投資人趁多項利多獲利了結的現象相當明顯，此從早盤量能放大過速、且30日融資餘額減少可看出端倪。

不過，由於目前台股仍呈現多頭排列格局，且市場利多紛呈，不論是聯準會進入降息循環、AI需求持續強勁等，都將激勵台股延續近期強勢或高檔盤堅格局，下檔10日均線沒有失守前，台股多頭格局不變。

此外，由於台股目前距離3萬點整數大關僅1,713點，以台積電每上漲1元，將貢獻台股漲點8.11點計算，只要台積電再漲211元、漲到1,716元，指數3萬點就可順利達陣。

事實上，目前已有多家內外資法人看台積電目標價均已超過1,700元，包括：滙豐的2,50元、富邦長期看2,025元、里昂2,000元、永豐1,917元、凱基與晨星均為1,900元、野村1,855元、美銀與花旗及福邦均為1,800元。

此外，德意志1,750元、瑞穗1,730元、高盛1,720元、麥格理與元大均為1,710元，至於統一、第一金、元富、華南等投顧、及小摩等給予台積電的目標價，則均為1,700元。

台積電 台股

延伸閱讀

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元

台股創高後續航力足 這基金規模突破200億元大關

中科管理局證實！台積電新廠為1.4奈米製程 2028下半年量產

相關新聞

台積電盤後鉅額交易驚爆1,649元新天花板 台股目標價上看三萬點？

台積電（2330）盤後鉅額交易30日驚爆1,649.25元新天價！一舉突破10月23日的鉅額交易價格1,600元天花板，...

半導體價格通膨來襲！這檔個股獲大摩調升目標價 股價衝歷史新高

台股30日多空拉鋸，震盪收小黑，日月光投控（3711）由於受惠AI帶動，第3季獲利較第2季大增45%，加上外資摩根士丹利...

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

台股30日閃現28檔千金股，可惜無法守到收盤，但仍是寫下27千金的歷史紀錄，在智邦（2345）重返千金股行列下，再創下千...

川習會美國宣布6大結論 台股短線漲多恐整理、「支撐」看這

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日於釜山舉行的會談結束，由於雙方未召開聯合記者會或發表聯合聲明，會談結果主要依據...

AI升規題材吸睛 這檔千金股獲外資大升目標價、股價創歷史新高

台股30日高檔震盪收小黑，雖然盤面個股跌多漲少，不過AI升規題材，仍積極地激勵投資人追買，奇鋐（3017）、智邦（234...

台股年底進場勝率高？統計近10年11、12月上漲機率分別達60%、80%

企業基本面穩健及聯準會貨幣寬鬆，台股多頭格局不變；時序進到年底，市場焦點轉向明年度展望。統一投信表示，根據最新的企業財報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。