外資連2日買超 加碼半導體、旺宏遭賣超逾5萬張

台股今天創新高後收跌7.21點，以28287.53點作收，成交值新台幣6146.56億元。三大法人今天合計賣超29.76億元，外資連2日買超，今天加碼半導體與高股息ETF；而29日外資大舉加碼逾5萬張的旺宏，今天則遭調節逾5萬張。

三大法人合計賣超台股29.76億元，其中，自營商買超4.73億元，投信賣超51.05億元，外資及陸資買超16.56億元。

外資買超前5名中，以力積電買超4萬7777張居冠，其次為群益台灣精選高息買超3萬321張，其餘依序為聯電、康舒、晶豪科。

外資賣超前5名中，第一名為旺宏賣超5萬2982張，其次為玉山金賣超4萬246張，其餘依序為元大台灣50、友達、光寶科。

台股今天成交量達6000多億元，出現高檔換手與小黑K十字線，櫃買指數則連2天走弱。台新投顧副總經理黃文清表示，今天量能雖大，但仍低10月中曾出7090億元的高點，屬於高檔震盪下的退場觀望賣壓。今天盤中雖一度創新高，終場漲幅收斂，顯示短線資金進出轉趨謹慎。

他指出，短線上指數上攻後已進入「停看聽」階段，因本週大家預期和關注的利多消息幾乎已陸續反映，包括今天登場的川習會，以及美國聯準會（Fed）宣布再降息1碼；不過Fed主席鮑爾表示12月是否再降息仍未定案，因此台股出現短線漲多震盪休息，如果之後沒有進一步正面利多激勵，指數還是有可能持續震盪。