快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

外資連2日買超 加碼半導體、旺宏遭賣超逾5萬張

中央社／ 台北30日電
台股今天創新高後收跌7.21點，以28287.53點作收，成交值新台幣6146.56億元。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股今天創新高後收跌7.21點，以28287.53點作收，成交值新台幣6146.56億元。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股今天創新高後收跌7.21點，以28287.53點作收，成交值新台幣6146.56億元。三大法人今天合計賣超29.76億元，外資連2日買超，今天加碼半導體與高股息ETF；而29日外資大舉加碼逾5萬張的旺宏，今天則遭調節逾5萬張。

三大法人合計賣超台股29.76億元，其中，自營商買超4.73億元，投信賣超51.05億元，外資及陸資買超16.56億元。

外資買超前5名中，以力積電買超4萬7777張居冠，其次為群益台灣精選高息買超3萬321張，其餘依序為聯電、康舒、晶豪科。

外資賣超前5名中，第一名為旺宏賣超5萬2982張，其次為玉山金賣超4萬246張，其餘依序為元大台灣50、友達、光寶科。

台股今天成交量達6000多億元，出現高檔換手與小黑K十字線，櫃買指數則連2天走弱。台新投顧副總經理黃文清表示，今天量能雖大，但仍低10月中曾出7090億元的高點，屬於高檔震盪下的退場觀望賣壓。今天盤中雖一度創新高，終場漲幅收斂，顯示短線資金進出轉趨謹慎。

他指出，短線上指數上攻後已進入「停看聽」階段，因本週大家預期和關注的利多消息幾乎已陸續反映，包括今天登場的川習會，以及美國聯準會（Fed）宣布再降息1碼；不過Fed主席鮑爾表示12月是否再降息仍未定案，因此台股出現短線漲多震盪休息，如果之後沒有進一步正面利多激勵，指數還是有可能持續震盪。

外資 台股 旺宏

延伸閱讀

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元

光寶科及旺宏跌停 外資這麼看

相關新聞

持續領漲！台積電漲到「這個價位」 台股3萬點目標將達陣

台股30日盤中多空駁火，高低差達411點，終場小跌7點、收28,287點，成交量擴增至6,335億元，呈現「價跌量增」格...

半導體價格通膨來襲！這檔個股獲大摩調升目標價 股價衝歷史新高

台股30日多空拉鋸，震盪收小黑，日月光投控（3711）由於受惠AI帶動，第3季獲利較第2季大增45%，加上外資摩根士丹利...

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

台股30日閃現28檔千金股，可惜無法守到收盤，但仍是寫下27千金的歷史紀錄，在智邦（2345）重返千金股行列下，再創下千...

川習會美國宣布6大結論 台股短線漲多恐整理、「支撐」看這

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日於釜山舉行的會談結束，由於雙方未召開聯合記者會或發表聯合聲明，會談結果主要依據...

台積電盤後鉅額交易驚爆1,649元新天花板 台股目標價上看三萬點？

台積電（2330）盤後鉅額交易30日驚爆1,649.25元新天價！一舉突破10月23日的鉅額交易價格1,600元天花板，...

AI升規題材吸睛 這檔千金股獲外資大升目標價、股價創歷史新高

台股30日高檔震盪收小黑，雖然盤面個股跌多漲少，不過AI升規題材，仍積極地激勵投資人追買，奇鋐（3017）、智邦（234...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。