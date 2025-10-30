川習會美國宣布6大結論 台股短線漲多恐整理、「支撐」看這

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日於釜山舉行的會談結束，由於雙方未召開聯合記者會或發表聯合聲明，會談結果主要依據雙方各自的發布內容判斷，法人分析，整體結果與會前市場預期高度吻合，預期台股的短多效應將告一段落、修正看月線支撐27,280點、年底仍有望上衝30,000點大關。

根據美方公布實質項目有：一、川普宣布立即將對中國大陸的芬太尼關稅從20％降至10％。二、對大陸進口商品的關稅將從57％降至47％。三、稀土問題被宣稱已解決，不會再有「阻礙」，這是一份為期一年的協議，並將會延長。四、大陸將立即開始採購美國黃豆。五、大陸與輝達等公司洽談晶片採購事宜，但未討論到最先進的Blackwell晶片。六、雙方亦同意取消船舶關稅和相關費用。

中方論述則較少實質項目。習近平表示，兩國經貿團隊已就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識，雙方團隊將盡快細化和敲定後續工作。雙方元首同意加強在經貿、能源等領域合作，並同意保持經常性交往，川普計劃於2026年4月訪問中國大陸，習近平則有望於明年稍晚訪問美國。

地緣政治部分降溫，此次會談的結果並未提及「台灣議題」，這點優於會前預期，有助於化解市場疑慮。在稀土問題上，因「稀土管制升高並未實施」，消除了供給疑慮。

兆豐投顧副總經理黃國偉、華南投顧董事長呂仁傑等法人分析，台股早已對此議題多所反應，觀察會談當日（10月30日）上午台股及亞股反應平淡可見一斑；實質受惠的類股為「取消船舶稅」的海運類股。

此外，同日凌晨的FOMC會議雖然如預期降息一碼，但「拋出12月不一定降息說法」，為市場新增變數。綜合來看，台股在連續上漲後已逢28,500點的重要技術性壓力，由於後續暫無重大利多再推升股價，且國內外法人轉趨觀望及賣超，預期台股將進入整理格局，下檔支撐先看月線27,280點，但年底仍有望往30,000點大關靠攏。

