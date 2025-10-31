就市論勢／AI 伺服器鏈 逢低布局

快訊

經濟日報／ 楊孟喬（統一經建基金經理人）

美國公布9月CPI年增率為3%，低於預期的3.1%，核心通膨表現弱於預期，尤其是住房通膨放緩，帶動整體通膨數據走低。FOMC會議再次降息1碼，但Fed主席鮑爾表示，12月是否降息須再有進一步的數據支撐。整體來看美國已進入降息循環，明年預計仍將持續降息3碼，對美股後市形成支撐。

美中貿易關係方面，APEC峰會期間，美國總統川普與大陸國家主席習近平會面，且大陸已開始減少俄羅斯石油採購，雙方也討論大豆採購及毒品管制議題，釋放出正面信號，有助於緩解市場緊張情緒。

台股方面，AI與半導體仍是市場焦點。輝達除已在華盛頓GTC大會發表演說，並於今（31）日在亞太區進行重要演講，帶動包括AI相關供應鏈持續受到市場關注。此外，超級財報周也帶來利多訊號，Microsoft、Google等科技龍頭公司財報普遍優於預期，為股市注入正面動能。台股在全球降息預期及科技財報利多支撐下，後市可期。

投資策略方面，科技與AI相關標的仍為成長核心，布局鎖定AI伺服器供應鏈，特別是獲利成長顯著的零組件廠商與ODM廠。隨著AI技術熱潮續燃，相關供應鏈廠商動能可望延續，投資人可透過逢低布局或定期定額方式參與，掌握產業長期成長契機。

