證交所「5D反詐行動」 獲金管會金融教育貢獻獎最佳創新銅質獎

臺灣證券交易所推動「5D反詐行動」，以創新思維結合文化力與多元傳播手法，成功翻轉傳統金融教育推廣模式，榮獲金融監督管理委員會頒發「114年度金融教育貢獻獎」最佳創新銅質獎。此項殊榮，肯定證交所在金融教育推動上的創新突破與社會影響力。

以「5不原則」為核心 推動全民識詐行動

證交所作為資本市場籌資及交易平台，肩負維護市場秩序與投資人權益的責任。面對詐騙手法層出不窮，為協助投資人強化識詐能力與風險意識，證交所結合主管機關倡導的「反詐5不原則」-不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，並以「Don’t＝凍ㄟ」作為識詐提醒，提出「5D反詐行動」，呼籲民眾在投資決策前停下思考、冷靜判斷，守護財產安全與市場信任。

文化 × 娛樂 × 教育 三重策略打造全民識詐新體驗

「5D反詐行動」以文化、娛樂與教育三重策略打造全民識詐新體驗，跳脫傳統警示式宣導框架，透過創意內容與多元場域觸及不同族群。證交所創新推出改編經典歌曲＜愛錢的騙子＞，以娛樂方式傳遞識詐觀念；打造＜金融投資詐騙鬼怪談＞網站，將複雜詐騙手法，透過六隻不同型態詐騙鬼呈現，並轉化為互動心理測驗與角色故事，另整合媒體平台、運動賽事與企業夥伴資源，讓防詐教育深入日常生活各場景。自2024年啟動以來，多元宣導素材已累積超過1.16億次曝光、3,500萬次觀看與22萬點擊數，成功將「識詐」從知識傳遞轉化為全民行動。

持續深化推廣力道 建構永續防詐生態圈

隨著詐騙手法不斷演化，「5D反詐行動」將持續升級推廣策略，全面深化識詐教育的廣度與深度。未來將結合數位工具與生活場景，推動「反詐騙聯防行動專區」，建構即時辨識與通報機制，串聯橫向聯防力量，打造全民共防的防詐安全網。

同時，針對不同年齡層特性，證交所將持續推進跨齡識詐教育，讓防詐觀念深入校園、社群與生活場域，實踐「識詐無盲區、守護零距離」的願景。未來並將攜手政府及資本市場夥伴，深化內容與推廣力道，讓防詐教育更有感、更普及，成為全民共同守護市場安全的行動共識。

證券投資反詐騙專區https://www.twse.com.tw/anti-fraud/zh/index.html

反詐騙聯防行動專區https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t179sb01