聯準會再降一碼！富邦金羅瑋：股市表現優於債市 續看好AI、資通訊

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼，將聯邦基金利率下調至3.75%～4.00%區間，符合市場預期。對此，富邦金首席經濟學家羅瑋分析，美國9至10碼的降息循環，將於2026年完成；從現在到明年年中，股票市場表現應明顯優於債券市場，並持續看好AI、資通訊產業。

富邦金首席經濟學家羅瑋指出，FOMC委員間對12月是否續降看法不一，若以目前利率期貨來觀察，市場預期再度降息，但需關注美國總統川普12月應會提名新的Fed主席人選，因此即使今年12月不降息，明年仍會補回來，美國9至10碼的降息循環，將於2026年完成。

至於股、債、匯市的後續表現，羅瑋分析，因鮑爾拋出鷹派發言，導致美債殖利率勁升，股票市場則在消息出來後呈現下跌走勢，但收盤時也將下跌幅度補回，以現階段態勢來看，從現在開始到明年年中，因降息幅度相對有限，加上AI投資風潮仍在延續，股票市場表現應明顯優於債券市場。但他也提醒，明年二、三月隨著對等關稅對實體經濟所造成的影響在第1季揭露，Fed人事案將影響未來貨幣政策動向，同時科技股公布今年第4季的財報等因素合在一起，可能會出現一波修正潮。

台股方面，羅瑋指出，仍持續看好AI、資通訊產業，主要是因阿拉伯世界、歐洲等都要增加投資，加上美中緊張關係緩和，因此對整個資通訊產業都是正面利多的情況，接下來就需留意台美談判結果，將影響台股是否繼續走強。

在匯市方面，由於歐洲各國財政預算在國會陷入僵局，推升美元指數走高衝破99大關，預期要等明年支持降息的新任Fed主席人選確定後，美元走勢才會下滑，以非美貨幣來看，明年上半年較有可能走升，而因為各國承諾增加對美國投資以及增加美國商品的採購，到了明年下半年後，預期美元又會緩步回升。