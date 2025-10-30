快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所攜手SIT參與新加坡SWITCH 2025，推廣臺灣創新板；駐新加坡代表處吳文齡公使與證交所、國發會SIT及臺灣新創團隊在SWITCH展會合影。圖／臺灣證券交易所提供
臺灣證券交易所攜手國家發展委員會Startup Island Taiwan (SIT)，10月27日至31日赴新加坡參加亞洲創新指標性展會—SWITCH (Singapore Week of Innovation andTechnology)，並進行相關宣傳活動。展會期間，證交所向來自亞洲各地的新創企業與投資人推廣臺灣創新板，並向全球展現臺灣在創新與資本市場上的獨特優勢。

新加坡作為亞洲新創生態圈的核心樞紐，已超越傳統金融與貿易中心的角色。憑藉其位於東南亞的戰略地理位置和完善的基礎設施，新加坡成為新創、科技與資本匯聚的重鎮，其開放的貿易與金融制度，對跨國新創企業與國際資金具有強大吸引力。今年，繼日本與韓國後，臺灣證券交易所再次攜手SIT前進新加坡，積極進軍東南亞市場，不僅有助於擴展與當地市場的資源鏈結與人脈網絡，還將深化國際業務與產業合作機會，進一步提升臺灣在亞洲創新領域的能見度與影響力。

此行，證交所分別於2025 Tai-Sin Startup Summit Forum及Taiwan Night投資人交流晚會進行專題分享，向新創生態圈說明台灣資本市場優勢，證交所透過打造具國際競爭力的創新板，推動台灣成為「亞洲創新籌資平台」，發揮資本市場募集資金、吸引人才、鏈結產業上下游與拓展市場的功能，聚焦亞洲地區具備潛力的創新企業，建立完整生態系。除為創新公司打造專屬舞台，更可吸引前瞻新經濟產業來台掛牌，提升國家整體產業發展。

展望未來，證交所將持續攜手國發會SIT、創投公會、孵化器與新創團體等多元化管道，積極參與亞洲新創生態圈，除掌握新創發展趨勢外，期待能發掘更多具高成長潛力及科技含量的前瞻獨角獸，成為未來臺灣的護國群山。

新加坡 證交所

