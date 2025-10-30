快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

證交所防詐教育 5D反詐行動榮獲金管會金融教育貢獻獎最佳創新銅質獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所以創意翻轉防詐教育 「5D反詐行動」榮獲金管會金融教育貢獻獎最佳創新銅質獎。金管會主委彭金隆（右）頒發「金融教育貢獻獎最佳創新銅質獎」予證交所副總經理田重偉（左）。圖／臺灣證券交易所提供
臺灣證券交易所以創意翻轉防詐教育 「5D反詐行動」榮獲金管會金融教育貢獻獎最佳創新銅質獎。金管會主委彭金隆（右）頒發「金融教育貢獻獎最佳創新銅質獎」予證交所副總經理田重偉（左）。圖／臺灣證券交易所提供

臺灣證券交易所推動「5D反詐行動」，以創新思維結合文化力與多元傳播手法，成功翻轉傳統金融教育推廣模式，榮獲金融監督管理委員會頒發「2025年度金融教育貢獻獎」最佳創新銅質獎。這項殊榮肯定證交所在金融教育推動上的創新突破與社會影響力。

證交所作為資本市場籌資及交易平台，肩負維護市場秩序與投資人權益的責任。面對詐騙手法層出不窮，為協助投資人強化識詐能力與風險意識，證交所結合主管機關倡導的「反詐5不原則」-不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，並以「Don’t＝凍ㄟ」作為識詐提醒，提出「5D反詐行動」，呼籲民眾在投資決策前停下思考、冷靜判斷，守護財產安全與市場信任。

「5D反詐行動」以文化、娛樂與教育三重策略打造全民識詐新體驗，跳脫傳統警示式宣導框架，透過創意內容與多元場域觸及不同族群。證交所創新推出改編經典歌曲＜愛錢的騙子＞，以娛樂方式傳遞識詐觀念；打造＜金融投資詐騙鬼怪談＞網站，將複雜詐騙手法，透過六隻不同型態詐騙鬼呈現，並轉化為互動心理測驗與角色故事；另整合媒體平台、運動賽事與企業夥伴資源，讓防詐教育深入日常生活各場景。自2024年啟動以來，多元宣導素材已累積超過1.16億次曝光、3,500萬次觀看與22萬點擊數，成功將「識詐」從知識傳遞轉化為全民行動。

隨著詐騙手法不斷演化，「5D反詐行動」將持續升級推廣策略，全面深化識詐教育的廣度與深度。未來將結合數位工具與生活場景，推動「反詐騙聯防行動專區」，建構即時辨識與通報機制，串聯橫向聯防力量，打造全民共防的防詐安全網。

同時，針對不同年齡層特性，證交所將持續推進跨齡識詐教育，讓防詐觀念深入校園、社群與生活場域，實踐「識詐無盲區、守護零距離」的願景。未來並將攜手政府及資本市場夥伴，深化內容與推廣力道，讓防詐教育更有感、更普及，成為全民共同守護市場安全的行動共識。

證券投資反詐騙專區https://www.twse.com.tw/anti-fraud/zh/index.html

反詐騙聯防行動專區https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t179sb01

詐騙 證交所

延伸閱讀

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

點外送也能增強防詐力？Whoscall攜手foodpanda點餐送刮刮卡試手氣

合庫表揚傑出防詐同仁 全行前5月阻詐1.34億元

相關新聞

台積電盤後鉅額交易驚爆1,649元新天花板 台股目標價上看三萬點？

台積電（2330）盤後鉅額交易30日驚爆1,649.25元新天價！一舉突破10月23日的鉅額交易價格1,600元天花板，...

半導體價格通膨來襲！這檔個股獲大摩調升目標價 股價衝歷史新高

台股30日多空拉鋸，震盪收小黑，日月光投控（3711）由於受惠AI帶動，第3季獲利較第2季大增45%，加上外資摩根士丹利...

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

台股30日閃現28檔千金股，可惜無法守到收盤，但仍是寫下27千金的歷史紀錄，在智邦（2345）重返千金股行列下，再創下千...

AI升規題材吸睛 這檔千金股獲外資大升目標價、股價創歷史新高

台股30日高檔震盪收小黑，雖然盤面個股跌多漲少，不過AI升規題材，仍積極地激勵投資人追買，奇鋐（3017）、智邦（234...

台股年底進場勝率高？統計近10年11、12月上漲機率分別達60%、80%

企業基本面穩健及聯準會貨幣寬鬆，台股多頭格局不變；時序進到年底，市場焦點轉向明年度展望。統一投信表示，根據最新的企業財報...

台股下跌7.21點 三大法人賣超29.76億元

台股30日開高，雖然盤中一度衝達28,527.68點，上漲232.94點，再刷新歷史紀錄，可惜在高檔賣壓出籠下，指數走低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。