台積電盤後鉅額交易驚爆1,649元新天花板 台股目標價上看三萬點？

台積電（2330）盤後鉅額交易30日驚爆1,649.25元新天價！一舉突破10月23日的鉅額交易價格1,600元天花板，向市場指路新一輪目標價。法人表示，觀察台積電現貨收盤價1,505元與鉅額交易最高價的差距高達144.25元，換算成漲點竟還有1,168點空間，加權指數將有機會上看29,500關卡，並可望進一步劍指30,000大關。

儘管台積電現貨今日早盤衝上1,520元新天價，但獲利了結賣壓出籠，尾盤遭到月底主被動基金調整持股而下殺，終場力守在平盤1,505元，劇情急轉直下，也導致加權指數同步從早盤歷史新高的28,527點，轉向終場小幅翻黑作收，但多頭部隊持續作價，台積電盤後鉅額交易繼續「仙人指路」。

觀察30日台積電盤後鉅額交易總計9筆，成交張數721張、總金額10.93億元，成交金額縮小；至於加權平均價格約落在1,516.5元，比現貨收盤價還高。這也是台積電盤後鉅額交易第二筆出現在1,600元以上的價格，且1,649.25元為歷史新高價並一舉大幅拉抬不少，法人認為可作為現貨價格的領先參考指標之一。