集保結算所舉辦2025聯合業務研討會 以創新推動新世代跨國交流與合作

為推動亞太地區證券保管結算機構的深度合作，臺灣集中保管結算所10月29日至30日在台北萬怡酒店舉辦2025聯合業務研討會，邀請日本集保公司（JASDEC）、韓國集保公司（KSD）與印尼集保公司（KSEI）等代表齊聚一堂。來自亞太各地的金融基礎設施機構共同探討業務創新、科技應用與跨境市場發展趨勢，為新世代的國際合作注入創新能量。

身為我國資本市場基礎設施的中樞，集保結算所長期扮演穩定市場與推動創新的雙重角色。從電子化到數位化、從自動化到智慧化，集保一步步打造安全、高效、永續的市場運作體系，也積極鏈結國際金融基礎設施，推動跨境市場的互聯互通。此次研討會匯聚多國集保機構的實務經驗，分享最新的資訊科技應用、創新加值服務與永續金融發展，並針對數位證券與跨境互通等議題展開深度交流。

在「AI與金融應用」主題討論中，集保結算所特邀請專家與會，從多角度剖析AI在金融服務與營運優化的潛力。AI 不僅是效率的引擎，更是開啟市場新格局的關鍵齒輪，與會的各集保機構除分享實際案例與發展藍圖，並以職場應用情境進行腦力激盪，啟發新世代同仁對創新科技的洞察與實踐，激發從創新到落地的思維突破。

集保結算所企劃部經理汪明琇表示，集保結算所不僅是台灣資本市場的重要基礎，也是一座連結亞太市場的橋樑，透過持續的國際合作與創新實踐，希望成為跨國金融體系中穩健而靈活的節點，提供更多的可能，推動整個市場向更智慧、更永續的方向前進。

展望未來，集保結算所將以「連結國際、創新前行」為願景，深化與全球金融基礎設施的夥伴關係，持續推動跨境市場發展與人才交流，為市場注入更強的創新動能。