台股年底進場勝率高 主動式台股ETF受矚目

時序已近年底，市場關注明年台股展望。統一投信表示，根據最新的企業財報及各國政府AI投資政策，明年AI需求預期保持強勁，有望延續台股行情。依彭博統計的歷史數據，節慶行情和科技新品發表利多，使台股年底多有不錯表現。

統一投信表示，據彭博統計至去年底資料，近十個年度台股的各月表現中，9月通常是表現最差的月份，上漲機率僅有三成，漲跌幅平均為下跌1.6%。但今年台股9月上漲6.5%，強勢打破下跌魔咒，且10月續揚再創新高，後市仍有表現機會。歷史經驗顯示，11月到隔年2月是台股漲勢最強的時候，顯示年底為良好的布局時機。台股平均漲幅前三名的月份也都落在這個區間，依序為11月的3%、2月的2.23%、12月的1.72%。上漲機率方面，該期間的各月上漲機率至少六成，12月和3月的上漲機率甚至達到八成。

統一投信表示，聯準會年底至明年預計都將保持寬鬆貨幣政策，充沛的資金有望支撐股市表現。本次美股財報季，目前已有許多科技大廠宣布加大對AI的投資規模，並樂觀看待明年的資本支出及營收展望。當今AI發展已成為台股成長的火車頭，在AI整體需求強勁的背景下，無論是輝達（NVIDIA）通用晶片、ASIC客製晶片領域，台廠皆扮演供應鏈核心角色，有機會收獲兩大AI領域的訂單進補，帶動台股企業獲利持續成長。

主動統一台股增長ETF（00981A）鎖定主宰AI市場的龍頭股，並關注受惠漲價題材、低基期補漲的族群，透過靈活選股與動態調整策略，期持續為投資人追求超額報酬。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。