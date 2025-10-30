AI升規題材吸睛 這檔千金股獲外資大升目標價、股價創歷史新高

台股30日高檔震盪收小黑，雖然盤面個股跌多漲少，不過AI升規題材，仍積極地激勵投資人追買，奇鋐（3017）、智邦（2345）等「AI升規股」在外資法人大幅調高目標價的激勵下表現強勢，大漲6%、4.8%，成為市場熱議焦點。

散熱模組廠奇鋐營運表現可謂鴻運當頭，第3季除均熱片順利切入蘋果iPhone供應鏈外，更由於輝達（NVIDIA）GB300伺服器開始大量出貨，且氣冷散熱逐漸退場，液冷散熱躍居剛需，帶動未來營運表現備受內外資法人看好。

事實上，外資大和資本基於奇鋐未來訂單能見度強勁、更多與ASIC相關的專案將於明年啟動，因此建議「買進」奇鋐，並將目標價由1,310元大幅調升至1,840元，居外資圈最高，因而激勵30日股價衝上1,410元，創歷史新高紀錄。

智邦方面，隨AI伺服器不斷地迭代更新，目前輝達最新的GB300伺服器已大量出貨，帶動仍居市場主流的400G交換器將逐漸轉換為800G交換器；而智邦成功切入AWS以外的大型CSP業者，帶動400G與800G交換器出貨增溫。

里昂證券預期，AI伺服器帶動資料流量增加，推動AI資料中心升級至800G交換器。隨智邦成為AWS 800G交換器的主要供應商，預估800G交換器將占2026-2027年營收各15%、20%，因此「強力看好」，目標價大升至1,800元。