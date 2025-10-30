快訊

半導體價格通膨來襲！這檔個股獲大摩調升目標價 股價衝歷史新高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台股30日多空拉鋸，震盪收小黑，日月光投控（3711）由於受惠AI帶動，第3季獲利較第2季大增45%，加上外資摩根士丹利（大摩）證券調升目標價至228元，激勵股價逆勢上漲1.8%、收225元，創下歷史新高紀錄。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，半導體的價格通膨已經開始，且漲價現象已擴散至台灣後段製程代工廠。由於台積電（2330）已敲定2026年晶圓價格上調3-5%，詹家鴻預期先進封裝價格將上漲5%-10%，這是自新冠疫情晶片短缺以來的首波漲價循環。

此外，詹家鴻指出，日月光投控的CoWoS技術已接獲博通（Broadcom） TPU 2025 年訂單，並可能在2026年承接Tomahawk交換器、Vera CPU、Venice CPU及Trainium三分之二的訂單，大部分需求來自台積電產能緊張的溢出訂單。

除了現有由台積電代工的輝達（NVIDIA）GPU oS（outsourced substrate）訂單外，詹家鴻對日月光投控的CoWoS需求持相當正面的看法，並預期其CoWoS產能在2026年將近倍增。

由於看好日月光投控後市營運表現，因此詹家鴻給予「優於大盤」評級，並將目標價由188元上調至228元，調幅21%。

