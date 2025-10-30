快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

台股年底進場勝率高？統計近10年11、12月上漲機率分別達60%、80%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

企業基本面穩健及聯準會貨幣寬鬆，台股多頭格局不變；時序進到年底，市場焦點轉向明年度展望。統一投信表示，根據最新的企業財報及各國政府AI投資政策，明年AI需求預期保持強勁，有望延續台股行情。

統一投信表示，節慶行情和科技新品發表利多，台股年底多有不錯表現；依據彭博統計的歷史數據，統計2015年1月至2024年12月近10個年度期間台股各月平均漲跌幅及上漲機率，在台股的各月表現中，9月通常是表現最差的月份，上漲機率僅3成，漲跌幅平均為下跌1.6%，但今年9月台股上漲6.55%，強勢打破下跌魔咒，且10月再創新高，後市仍有表現機會。

歷史經驗顯示，11月到隔年2月是台股漲勢最強的時候，顯示年底為良好的布局時機；台股平均漲幅前三名的月份也都落在這個區間，依序為11月的3%、2月的2.23%、12月的1.72%。上漲機率方面，該期間的各月上漲機率至少6成，12月和3月的上漲機率甚至達到8成。

統一投信表示，聯準會年底至明年預計都將保持寬鬆貨幣政策，充沛的資金有望支撐股市表現。本次美股財報季，目前已有許多科技大廠宣布加大對AI的投資規模，並樂觀看待明年的資本支出及營收展望。

統一投信強調，當今AI發展已成為台股成長的火車頭，在AI整體需求強勁的背景下，無論是輝達（NVIDIA）通用晶片、ASIC客製晶片領域，台廠都扮演供應鏈核心角色，有機會收獲兩大AI領域的訂單進補，帶動台股企業獲利持續成長。

統一投信指出，主動統一台股增長ETF（00981A）鎖定主宰AI市場的龍頭股，並關注受惠漲價題材、低基期補漲的族群，透過靈活選股與動態調整策略；統一投信同時提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

台股

延伸閱讀

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元

台股創高後續航力足 這基金規模突破200億元大關

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

相關新聞

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

台股30日閃現28檔千金股，可惜無法守到收盤，但仍是寫下27千金的歷史紀錄，在智邦（2345）重返千金股行列下，再創下千...

半導體價格通膨來襲！這檔個股獲大摩調升目標價 股價衝歷史新高

台股30日多空拉鋸，震盪收小黑，日月光投控（3711）由於受惠AI帶動，第3季獲利較第2季大增45%，加上外資摩根士丹利...

台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元

台股30日休息，早盤以28,350點開高後，終場收在28,287點，下跌7點，跌幅0.03%，成交量達6146億元，櫃買...

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

鮑爾淡化12月降息可能性，但是美股表現仍然不錯。 聯準會週三 (29 日) 宣布降息1碼，主席鮑爾鮑爾淡化12月降息可能性，本來算是利空。不過觀察美股雖然盤中還有震盪，但是表現也還不錯，我認為利空不跌就是大多頭表現。 現在川習會正在進行中，整體氣氛相當地不錯，也讓台股可以穩定成長，今天台股也沒有跌不需要自己嚇自己，美股和台股都是大多頭，繼續做多即可！ 今天台達電因為光寶科的拖累大跌，不過光寶科是光寶科，台達電是台達電，所以仍然持股續抱不需要擔心。台達電還是優於光寶科。

AI升規題材吸睛 這檔千金股獲外資大升目標價、股價創歷史新高

台股30日高檔震盪收小黑，雖然盤面個股跌多漲少，不過AI升規題材，仍積極地激勵投資人追買，奇鋐（3017）、智邦（234...

台股年底進場勝率高？統計近10年11、12月上漲機率分別達60%、80%

企業基本面穩健及聯準會貨幣寬鬆，台股多頭格局不變；時序進到年底，市場焦點轉向明年度展望。統一投信表示，根據最新的企業財報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。