台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股30日閃現28檔千金股，可惜無法守到收盤，但仍是寫下27千金的歷史紀錄。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股30日閃現28檔千金股，可惜無法守到收盤，但仍是寫下27千金的歷史紀錄。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股30日閃現28檔千金股，可惜無法守到收盤，但仍是寫下27千金的歷史紀錄，在智邦（2345）重返千金股行列下，再創下千金股的新里程，其中，川湖（2059）衝上4,000元關卡，以歷史新高價4,095元收盤，奇鋐（3017）、緯穎（6669）、群聯（8299）也同步寫下歷史高價。

台股早盤以28,350.24點開高，一度衝高到28,527.68點，上漲232.94點，再創歷史新高，權王台積電（2330）以1,515元開高，一度衝達1,520元，再創歷史新高，終場則是收在平盤的1,505元，大指數終場收在28,287.53點， 下跌7.21點。

台股雖是開高走低收小黑，但盤中一度寫下歷史新高紀錄，千金股也同樣創下新紀錄，早盤一度出現28千金，光聖（6442）再挑戰千元關卡，以995元開出後一度拉升至1,005元，不過隨後則是一路走跌，並未站穩在千元之上。

智邦早盤以987元開出，股價往上推升，一度衝達1,030元，終場收在1,020元，上漲47元，漲幅4.83%；在智邦重返千金股行列之下，台股千金股再創新紀錄，收盤己有27檔千金股。

以30日千金股的表現來看，有13檔上漲，其中川湖、緯穎、奇鋐、群聯則是創下收盤歷史新高價；盤中曾寫下新高價的則還有台積電、穎崴（6515）及富世達（6805），不過，台積電及富世達都以平作收，穎崴則是收黑。

