台股下跌7.21點 三大法人賣超29.76億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股30日開高，盤中一度衝達28,527.68點，上漲232.94點，再刷新歷史紀錄。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股30日開高，雖然盤中一度衝達28,527.68點，上漲232.94點，再刷新歷史紀錄，可惜在高檔賣壓出籠下，指數走低，終場收在28,287.53點，下跌7.21點，統計三大法人賣超29.76億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超16.55億元，投信賣超51.05億元；自營商買超（合計）4.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.73億元、自營商（避險）買超14.47億元。

台股早盤以28,350.24點開高，一度衝高到28,527.68點，再創歷史新高，權王台積電（2330）以1,515元開高，一度衝達1,520元，再創歷史新高，終場則是收在平盤的1,505元；盤面上的強勢股包括晶豪科（3006）、建漢（3062）、萬海（2615）、中航（2612）、AMAX-KY（6933）、兆赫（2485）、訊舟（3047）等股漲停收盤。

另外，千金股包括川湖（2059）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）收盤價都創下歷史新高；鴻海（2317）也領軍鴻家軍上攻、智邦（2345）重返千金、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、台光電（2383）、華城（1519）、長榮（2603）、陽明海運（2609）等股上漲；大盤指數衝高後出現賣壓，指數翻黑，低點曾下滑至28,116.6點，終場收在28,287.53點。

台股

