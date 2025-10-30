航海王回來了！運價下月喊漲、航運股漲勢衝第一 萬海、中航亮燈

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

川習會登場，各界預期美中關係有望回暖，加上國際運價將自11月起大幅喊漲，帶旺航運族群30日漲勢強勁，居所有類股之冠，指數盤中大漲逾4%。其中中航（2612）、萬海（2615）連袂漲停，除貨櫃三雄萬海、陽明海運（2609）、長榮（2603）強勢上揚，其他航運股也齊步揚帆。

個股漲勢表現以中航與萬海飆漲停最強；陽明也一度大漲近8%，成交量更破9萬張；中櫃（2613）盤中大漲逾8%，四維航（5608）、裕民（2606）也漲約半根停板。

國際大型航商預計自11月起，調漲北美運價逾三至四成。據了解，因川習會於30日登場，各界預期美中關稅休戰有望；外加年底北美零售業庫存見底，必須大補庫存，大型貨主近期積極訂艙搶貨。

此外，明年的年度合約（長約）運價議約在即，運價勢必維持底氣。以上原因，催動全球十大航商，包含長榮、馬士基、中遠、地中海、韓新等，將於11月1日起調漲運價。北美整體運價漲幅將達三至四成，改寫今年下半年以來最大漲幅，市場看好第4季運價將高檔持穩，航運股全面走強。

貨櫃三雄今年前九月營收同步衰退。萬海累計前九月營收1,069.6億元，年減11%；長榮累計前九月營收2,931.3億元，年減15.7%；陽明累計前九月營收1,262.6億元，年減25.4%。萬海、陽明表示，主要受美中貿易緊張等因素影響，致運價承壓。

中航前九月合併營收36.3億元，年增7.9％。法人認為，第4季將迎來散裝航運旺季，市場預期，相關業者有望迎來成長契機。

萬海 營收 陽明海運

