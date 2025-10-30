航海王回來了！運價下月喊漲、航運股漲勢衝第一 萬海、中航亮燈
川習會登場，各界預期美中關係有望回暖，加上國際運價將自11月起大幅喊漲，帶旺航運族群30日漲勢強勁，居所有類股之冠，指數盤中大漲逾4%。其中中航（2612）、萬海（2615）連袂漲停，除貨櫃三雄萬海、陽明海運（2609）、長榮（2603）強勢上揚，其他航運股也齊步揚帆。
個股漲勢表現以中航與萬海飆漲停最強；陽明也一度大漲近8%，成交量更破9萬張；中櫃（2613）盤中大漲逾8%，四維航（5608）、裕民（2606）也漲約半根停板。
國際大型航商預計自11月起，調漲北美運價逾三至四成。據了解，因川習會於30日登場，各界預期美中關稅休戰有望；外加年底北美零售業庫存見底，必須大補庫存，大型貨主近期積極訂艙搶貨。
此外，明年的年度合約（長約）運價議約在即，運價勢必維持底氣。以上原因，催動全球十大航商，包含長榮、馬士基、中遠、地中海、韓新等，將於11月1日起調漲運價。北美整體運價漲幅將達三至四成，改寫今年下半年以來最大漲幅，市場看好第4季運價將高檔持穩，航運股全面走強。
貨櫃三雄今年前九月營收同步衰退。萬海累計前九月營收1,069.6億元，年減11%；長榮累計前九月營收2,931.3億元，年減15.7%；陽明累計前九月營收1,262.6億元，年減25.4%。萬海、陽明表示，主要受美中貿易緊張等因素影響，致運價承壓。
中航前九月合併營收36.3億元，年增7.9％。法人認為，第4季將迎來散裝航運旺季，市場預期，相關業者有望迎來成長契機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言