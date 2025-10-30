快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股加權指數近日突破28,000點大關，創下歷史新高，市場熱度持續升溫。國泰台灣高股息基金近期規模突破200億元大關，經理人梁恩溢指出，台股後市仍具備上攻動能，尤其明年上半年有望迎來「庫存回補＋資金行情」的雙重利多，形成順風球格局。雖然短期面臨輝達（NVIDIA）GB200升級至GB300的空窗期，以及年底企業盤點效應等技術性因素，但若美中貿易戰後續和緩，農曆年前的長假賣壓消化後，台股有望再度展現強勢表現，建議投資人不必預設高點，應採取定期定額與逢低加碼策略，透過主動式基金的靈活操作，掌握市場脈動，在震盪中穩健參與成長契機。

梁恩溢表示，在全球資金行情推升下，台股加權指數同步創高，雖然櫃買指數尚未突破箱型整理區間，但中小型個股持續快速輪動，市場熱度不減，資金動能仍強。台股今年以來漲幅逾20%，市值突破3兆美元，躍升為全球第9大股市，反映國際資金對台灣科技與AI供應鏈的長期看好。此外，9月台灣外銷訂單金額達702.2億美元，年增率高達30.55%，創歷史新高，連續八個月維持正成長。彭博預估台灣全年GDP將達5%，顯著高於過去平均3.5%，展現台灣經濟結構的韌性與成長潛力。

針對台股創高後的下一步，梁恩溢分析，美國就業市場正面臨結構性調整，關稅推升企業營運成本，對傳統產業造成壓力；同時，AI創新加速科技業資源重整，微軟、Meta、Amazon等企業皆傳出裁員消息，反映企業將資源集中投入AI領域。聯準會近期對就業市場的擔憂高於通膨，暗示全年將共降息3碼，在此情況下，美國降息導致利差縮小，美元資產吸引力下降，資金傾向尋求成長性與報酬率兼具的市場，轉向新興市場。台股憑藉AI供應鏈優勢與強勁基本面，有望成為外資新寵，甚至超越過去偏愛的印度市場，吸引更多熱錢湧入，形成有利的資金環境。

梁恩溢提醒，年底前需留意GB200升級至GB300的空窗期，以及12月企業盤點效應，可能影響短期營收與拉貨動能，加上農曆年前的長假賣壓，台股短期高檔震盪在所難免。不過，若美中貿易戰在春節期間進一步和緩，年後台股有望再度挑戰新高，迎來新一波上攻行情。

台股 AI

台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元

台股30日休息，早盤以28,350點開高後，終場收在28,287點，下跌7點，跌幅0.03%，成交量達6146億元，櫃買...

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

鮑爾淡化12月降息可能性，但是美股表現仍然不錯。 聯準會週三 (29 日) 宣布降息1碼，主席鮑爾鮑爾淡化12月降息可能性，本來算是利空。不過觀察美股雖然盤中還有震盪，但是表現也還不錯，我認為利空不跌就是大多頭表現。 現在川習會正在進行中，整體氣氛相當地不錯，也讓台股可以穩定成長，今天台股也沒有跌不需要自己嚇自己，美股和台股都是大多頭，繼續做多即可！ 今天台達電因為光寶科的拖累大跌，不過光寶科是光寶科，台達電是台達電，所以仍然持股續抱不需要擔心。台達電還是優於光寶科。

台股下跌7.21點 三大法人賣超29.76億元

台股30日開高，雖然盤中一度衝達28,527.68點，上漲232.94點，再刷新歷史紀錄，可惜在高檔賣壓出籠下，指數走低...

台股兩萬八後？基金經理人：不預設高點、行情還有雙重利多

台股加權指數近日突破28,000點大關，創下歷史新高，市場熱度持續升溫。國泰台灣高股息基金近期規模突破200億元大關，經...

光寶科及旺宏跌停 外資這麼看

光寶科（2301）、旺宏（2337）及聯亞（3081）30日盤中亮燈跌停，外資重申展望旺宏及聯亞正向。

台積電飆上1,520元再創新高 市值39.41兆元

台積電ADR周三上漲1.1%，收在301.53美元，再創歷史新高收盤價，台股現貨也不遑多讓，台積電30日以1,515元開...

