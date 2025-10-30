台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元

鮑爾淡化12月降息可能性，但是美股表現仍然不錯。 聯準會週三 (29 日) 宣布降息1碼，主席鮑爾鮑爾淡化12月降息可能性，本來算是利空。不過觀察美股雖然盤中還有震盪，但是表現也還不錯，我認為利空不跌就是大多頭表現。 現在川習會正在進行中，整體氣氛相當地不錯，也讓台股可以穩定成長，今天台股也沒有跌不需要自己嚇自己，美股和台股都是大多頭，繼續做多即可！ 今天台達電因為光寶科的拖累大跌，不過光寶科是光寶科，台達電是台達電，所以仍然持股續抱不需要擔心。台達電還是優於光寶科。

2025-10-30 11:10