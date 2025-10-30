快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股30日休息，早盤以28,350點開高後，終場收在28,287點，下跌7點。記者林俊良／攝影
台股30日休息，早盤以28,350點開高後，終場收在28,287點，下跌7點。記者林俊良／攝影

台股30日休息，早盤以28,350點開高後，終場收在28,287點，下跌7點，跌幅0.03%，成交量達6146億元，櫃買指數收262點，跌幅0.78%，台積電（2330）收1,505元。

盤面上類股以電子零組件、化工、資訊服務、造紙、紡織、貿易百貨、玻陶、光電等較為弱勢，另外航運、電機機械、網通、油電燃氣、其他電子、食品等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有旺宏（2337）、聯亞（3081）、精測（6510）、擎亞（8096）、光寶科（2301）、譜瑞-KY（4966）、榮科（4989）、楠梓電（2316）、力旺（3529）、環宇-KY（4991）、定穎投控、華星光（4979）等。

而量大上漲的則有，萬海（2615）、晶豪科（3006）、建漢（3062）、華城（1519）、京鼎（3413）、群聯（8299）、陽明（2609）、奇鋐（3017）、立積（4968）、威剛（3260）、智邦（2345）、緯穎（6669）、川湖（2059）等。

統一投顧表示，輝達股價持續上漲、川習今日見面談、川普鬆口Blackwell可能開放銷陸、政府宣布輝達落腳北士科、Google財報優於預期，眾多利因素可望帶動台股持續挑戰新高。

惟Meta獲利遭稅改拖累、鮑爾對12月降息的看法表態保留但將結束縮表，指數高檔震盪盤堅，年底前台股仍將挑戰新高。建議選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股區間操作，追蹤聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。

台股 概念股

延伸閱讀

台股創高後續航力足 這基金規模突破200億元大關

中科管理局證實！台積電新廠為1.4奈米製程 2028下半年量產

台股ETF十強 紅通通

主動式ETF商品 站上C位

相關新聞

台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元

台股30日休息，早盤以28,350點開高後，終場收在28,287點，下跌7點，跌幅0.03%，成交量達6146億元，櫃買...

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

鮑爾淡化12月降息可能性，但是美股表現仍然不錯。 聯準會週三 (29 日) 宣布降息1碼，主席鮑爾鮑爾淡化12月降息可能性，本來算是利空。不過觀察美股雖然盤中還有震盪，但是表現也還不錯，我認為利空不跌就是大多頭表現。 現在川習會正在進行中，整體氣氛相當地不錯，也讓台股可以穩定成長，今天台股也沒有跌不需要自己嚇自己，美股和台股都是大多頭，繼續做多即可！ 今天台達電因為光寶科的拖累大跌，不過光寶科是光寶科，台達電是台達電，所以仍然持股續抱不需要擔心。台達電還是優於光寶科。

台積發威 台股衝出七亮點…大盤指數、市值、ETF規模等同寫新猷

美股再度改寫歷史新高，台積電昨（29）日登高一呼，收1,505元新高價，聯手奇鋐、光寶科、南亞科等多達20檔尖兵寫下新天...

創新板當沖 拚下月上路

臺灣證券交易所為打造國內資本市場成為亞洲創新籌資平台及優化上市審查標準，董事會近日通過修正五大項主軸關於上市公司板塊轉換...

證交所行事曆出爐 明年春節股市連休11天

臺灣證券交易所公告明年（115年）有價證券集中交易市場的全年度開、休市日期，整體行事曆皆依循政府機關規定辦理。其中，蛇年...

光寶科及旺宏跌停 外資這麼看

光寶科（2301）、旺宏（2337）及聯亞（3081）30日盤中亮燈跌停，外資重申展望旺宏及聯亞正向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。