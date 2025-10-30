台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元
台股30日休息，早盤以28,350點開高後，終場收在28,287點，下跌7點，跌幅0.03%，成交量達6146億元，櫃買指數收262點，跌幅0.78%，台積電（2330）收1,505元。
盤面上類股以電子零組件、化工、資訊服務、造紙、紡織、貿易百貨、玻陶、光電等較為弱勢，另外航運、電機機械、網通、油電燃氣、其他電子、食品等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有旺宏（2337）、聯亞（3081）、精測（6510）、擎亞（8096）、光寶科（2301）、譜瑞-KY（4966）、榮科（4989）、楠梓電（2316）、力旺（3529）、環宇-KY（4991）、定穎投控、華星光（4979）等。
而量大上漲的則有，萬海（2615）、晶豪科（3006）、建漢（3062）、華城（1519）、京鼎（3413）、群聯（8299）、陽明（2609）、奇鋐（3017）、立積（4968）、威剛（3260）、智邦（2345）、緯穎（6669）、川湖（2059）等。
統一投顧表示，輝達股價持續上漲、川習今日見面談、川普鬆口Blackwell可能開放銷陸、政府宣布輝達落腳北士科、Google財報優於預期，眾多利因素可望帶動台股持續挑戰新高。
惟Meta獲利遭稅改拖累、鮑爾對12月降息的看法表態保留但將結束縮表，指數高檔震盪盤堅，年底前台股仍將挑戰新高。建議選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股區間操作，追蹤聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。
