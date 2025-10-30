國際航商11月調漲運價 萬海先飆漲停 長榮及陽明同步大漲

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國際大型航商11月起將調漲運價，漲幅逾3成，市場看好第4季運價將在高檔持穩，可望帶旺貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）的營運表現；貨櫃三雄30日同步上漲， 萬海率先亮燈衝上漲停87.4元鎖死， 排隊買單超過1.4萬張，陽明盤中漲幅逾半根停板，長榮則是上漲逾2%。

海運業受惠美中關稅可望和解、北美零售補庫存、長約運價將協議等利基因素，北美運價全面喊漲，全球前十大航商包括長榮、馬士基、中遠、地中海、韓新等國際大型航商，將自11月1日起調漲運價。

據了解，國際大型航商11月起將調漲北美線運價，漲幅約30~40%，是今年下半年以來最大漲幅；其中，東岸每FEU（40呎）約從3,100美元漲至4,000美元，漲幅近3成；西岸部分，每FEU則從2,200美元漲至3,100美元，漲幅將達45%。

由於整體運價將調漲3~4成，為半年來的最大漲幅，市場看好第4季運價將可望高檔持穩，帶旺長榮、陽明、萬海第4季營運表現；萬海30日以80.5元開高走高衝上漲停87.4元鎖死；陽明以57元開高，一度拉升至61.3元，盤中漲幅逾5%；長榮以192元開出後一度拉升至201元，盤中漲幅逾2%。

長榮 萬海

