快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

光寶科及旺宏跌停 外資這麼看

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
光寶科（2301）、旺宏（2337）及聯亞（3081）30日盤中亮燈跌停，外資重申展望旺宏及聯亞正向。本報資料照
光寶科（2301）、旺宏（2337）及聯亞（3081）30日盤中亮燈跌停，外資重申展望旺宏及聯亞正向。本報資料照

光寶科（2301）、旺宏（2337）及聯亞（3081）30日盤中亮燈跌停，外資重申展望旺宏及聯亞正向。

旺宏昨（29）日法說會後，美系大行維持正向觀察不變。維持修正後的EPS預估：-1.86/0.24/0.86元，目標不變。今年第3季實際每股虧0.47元，低於券商預估的-0.37，認為反映去化庫存與匯率變化影響，但維持預估明（2026）年轉盈的目標不變。

對Nor 看法正向，預估在明年上半年之前報價仍能溫和成長。NAND 的需求與報價也在回升中，預期能改善公司毛利率。ROM則持續受益日系遊戲機。總體而言，券商維持快閃記憶業務在這次記憶體的超級循環裡正向觀察不變。

美系重申聯亞正向，第3季毛利率符合美系預期，OPM不如預期反應研發支出高於預估，但券商認為仍能透過營收規模成長，改善營運效率。預估第4季營收季增近三成、年增146%，來自InP 基板供應改善及對CW雷射需求強勁。明年新產能逐步開出，並同步推進3吋基板的矽光子CW雷射產品轉換。券商上修2027–2028年預期，預期矽光子滲透率提高，產品組合升級至 1.6T / 3.2T 高速傳輸方案。

光寶科法說會後，美系大行認為第3季OPM不如預期，因受到關稅預付與研發投入增加有關。不過，預估第4季營收展望正向；季增5%、年增23%。明年資本支出增加，越南、台灣、美國產能皆要擴充。會發行CB支應業務發展與股利。

光寶科 聯亞

延伸閱讀

光寶科第3季獲利創新高卻利多出盡？股價重挫亮綠燈、跌停開開關關

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

期貨商論壇／光寶科期 電力足

台達電、光寶科 四檔靚

相關新聞

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

鮑爾淡化12月降息可能性，但是美股表現仍然不錯。 聯準會週三 (29 日) 宣布降息1碼，主席鮑爾鮑爾淡化12月降息可能性，本來算是利空。不過觀察美股雖然盤中還有震盪，但是表現也還不錯，我認為利空不跌就是大多頭表現。 現在川習會正在進行中，整體氣氛相當地不錯，也讓台股可以穩定成長，今天台股也沒有跌不需要自己嚇自己，美股和台股都是大多頭，繼續做多即可！ 今天台達電因為光寶科的拖累大跌，不過光寶科是光寶科，台達電是台達電，所以仍然持股續抱不需要擔心。台達電還是優於光寶科。

台積發威 台股衝出七亮點…大盤指數、市值、ETF規模等同寫新猷

美股再度改寫歷史新高，台積電昨（29）日登高一呼，收1,505元新高價，聯手奇鋐、光寶科、南亞科等多達20檔尖兵寫下新天...

創新板當沖 拚下月上路

臺灣證券交易所為打造國內資本市場成為亞洲創新籌資平台及優化上市審查標準，董事會近日通過修正五大項主軸關於上市公司板塊轉換...

證交所行事曆出爐 明年春節股市連休11天

臺灣證券交易所公告明年（115年）有價證券集中交易市場的全年度開、休市日期，整體行事曆皆依循政府機關規定辦理。其中，蛇年...

光寶科及旺宏跌停 外資這麼看

光寶科（2301）、旺宏（2337）及聯亞（3081）30日盤中亮燈跌停，外資重申展望旺宏及聯亞正向。

台積電飆上1,520元再創新高 市值39.41兆元

台積電ADR周三上漲1.1%，收在301.53美元，再創歷史新高收盤價，台股現貨也不遑多讓，台積電30日以1,515元開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。