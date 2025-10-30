光寶科及旺宏跌停 外資這麼看

光寶科（2301）、旺宏（2337）及聯亞（3081）30日盤中亮燈跌停，外資重申展望旺宏及聯亞正向。

旺宏昨（29）日法說會後，美系大行維持正向觀察不變。維持修正後的EPS預估：-1.86/0.24/0.86元，目標不變。今年第3季實際每股虧0.47元，低於券商預估的-0.37，認為反映去化庫存與匯率變化影響，但維持預估明（2026）年轉盈的目標不變。

對Nor 看法正向，預估在明年上半年之前報價仍能溫和成長。NAND 的需求與報價也在回升中，預期能改善公司毛利率。ROM則持續受益日系遊戲機。總體而言，券商維持快閃記憶業務在這次記憶體的超級循環裡正向觀察不變。

美系重申聯亞正向，第3季毛利率符合美系預期，OPM不如預期反應研發支出高於預估，但券商認為仍能透過營收規模成長，改善營運效率。預估第4季營收季增近三成、年增146%，來自InP 基板供應改善及對CW雷射需求強勁。明年新產能逐步開出，並同步推進3吋基板的矽光子CW雷射產品轉換。券商上修2027–2028年預期，預期矽光子滲透率提高，產品組合升級至 1.6T / 3.2T 高速傳輸方案。

光寶科法說會後，美系大行認為第3季OPM不如預期，因受到關稅預付與研發投入增加有關。不過，預估第4季營收展望正向；季增5%、年增23%。明年資本支出增加，越南、台灣、美國產能皆要擴充。會發行CB支應業務發展與股利。