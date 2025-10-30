聽新聞
鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季
聯準會週三 (29 日) 宣布降息1碼，主席鮑爾淡化12月降息可能性，本來算是利空。不過觀察美股雖然盤中還有震盪，但是表現也還不錯，我認為利空不跌就是大多頭表現。
現在川習會正在進行中，整體氣氛相當地不錯，也讓台股可以穩定成長，今天台股也沒有跌不需要自己嚇自己，美股和台股都是大多頭，繼續做多即可！
今天台達電因為光寶科的拖累大跌，不過光寶科是光寶科，台達電是台達電，所以仍然持股續抱不需要擔心。台達電還是優於光寶科。
雖然台達電大跌，但是奇鋐大漲算是有補回來，六虎將會互相幫助完全不用擔心，都是很優質的股票。
今天的AI股除了台達電被拖累，但是AI股仍然非常地強，緯創今天也一度大拉起來，重點是外資昨天轉買緯創，是非常好的訊號。
第四季是台股和美股的旺季，重點是現在也沒有跌，不要自己嚇自己，會怕的話來多頭大將軍直雲來這邊增強信心。
