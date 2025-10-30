台積電飆上1,520元再創新高 市值39.41兆元

台積電ADR周三上漲1.1%，收在301.53美元，再創歷史新高收盤價，台股現貨也不遑多讓，台積電30日以1,515元開出後，早盤再衝達1,520元， 上漲15元， 漲幅1%，再創下歷史新高價，台股大盤指數也同步創新高，但盤中台積電回測平盤1,505元價位，大盤指數也翻黑。

道瓊工業指數下跌74.37點，跌幅0.2%，收47,632.00點；標普500指數微跌0.30點，報收6,890.59點；那斯達克綜合指數上漲130.98點，漲幅0.6%，收23,958.47點，在輝達（NVIDIA）鼓舞之下仍創歷史新高；費城半導體指數大漲1.9%至7,329.93點，再創歷史新高。

輝達股價上漲3%，成為有史以來首家市值達到5兆美元的公司；台積電ADR周三收在301.53美元，再創歷史新高收盤價，較台北交易溢價24.1%；台積電早盤持續飆高， 以1,515元開出後一度拉升至1,520元，再創歷史新高。

台股30日以28,350.24點開出，上漲55.5點，指數一度衝達28,527.68點再創歷史新高，不過盤中漲幅收斂翻黑，台積電也下滑至平盤1,505元。