外資調升散熱雙雄目標價 奇鋐領頭衝漲、雙鴻緊跟

散熱雙雄的奇鋐（3017）與雙鴻（3324）分別獲亞系與美系券商再調升目標，30日開盤後，奇鋐領頭衝高，雙鴻也緊跟上揚，雙雙上漲超過3%。

亞系券商調升奇鋐2026-2027年每股稅後盈餘（EPS）至64.6/78.7元，以29xPE評價，同步升目標。2025年第4季至明（2026）年第1季訂單能見度強勁，券商預估營收逐季走揚，受益於伺服器水冷及高階手機VC動能。

目前總營收裡四成與AI有關，其中的五成是水冷，預期明年水冷滲透率進一步提升，有望推升毛利率表現，且在越南還要至少再擴五成產能。3C產品所用的VC展望也樂觀，券商預估也需在中國大陸擴充產能。其他方面如機殼，目前已有三家CSP客戶，明年還要新增一家。

美系券商調升雙鴻目標，美系券商預估今年第4季營收季增兩成，其中一半是水冷，有望推升毛利率至29.6%，上修2025-2027年EPS至25.3/46.8/60.7元，以28xPE評價，同步升目標。