快訊

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

外資調升散熱雙雄目標價 奇鋐領頭衝漲、雙鴻緊跟

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

散熱雙雄的奇鋐（3017）與雙鴻（3324）分別獲亞系與美系券商再調升目標，30日開盤後，奇鋐領頭衝高，雙鴻也緊跟上揚，雙雙上漲超過3%。

亞系券商調升奇鋐2026-2027年每股稅後盈餘（EPS）至64.6/78.7元，以29xPE評價，同步升目標。2025年第4季至明（2026）年第1季訂單能見度強勁，券商預估營收逐季走揚，受益於伺服器水冷及高階手機VC動能。

目前總營收裡四成與AI有關，其中的五成是水冷，預期明年水冷滲透率進一步提升，有望推升毛利率表現，且在越南還要至少再擴五成產能。3C產品所用的VC展望也樂觀，券商預估也需在中國大陸擴充產能。其他方面如機殼，目前已有三家CSP客戶，明年還要新增一家。

美系券商調升雙鴻目標，美系券商預估今年第4季營收季增兩成，其中一半是水冷，有望推升毛利率至29.6%，上修2025-2027年EPS至25.3/46.8/60.7元，以28xPE評價，同步升目標。

雙鴻 營收 奇鋐

延伸閱讀

台積發威 台股衝出七亮點…大盤指數、市值、ETF規模等同寫新猷

邁萪規劃11月轉上市

輝達下世代Vera Rubin平台亮相

台股千金股達26檔創紀錄 這檔ETF囊括16檔、近半年來報酬逾6成

相關新聞

台積發威 台股衝出七亮點…大盤指數、市值、ETF規模等同寫新猷

美股再度改寫歷史新高，台積電昨（29）日登高一呼，收1,505元新高價，聯手奇鋐、光寶科、南亞科等多達20檔尖兵寫下新天...

創新板當沖 拚下月上路

臺灣證券交易所為打造國內資本市場成為亞洲創新籌資平台及優化上市審查標準，董事會近日通過修正五大項主軸關於上市公司板塊轉換...

證交所行事曆出爐 明年春節股市連休11天

臺灣證券交易所公告明年（115年）有價證券集中交易市場的全年度開、休市日期，整體行事曆皆依循政府機關規定辦理。其中，蛇年...

台積電飆上1,520元再創新高 市值39.41兆元

台積電ADR周三上漲1.1%，收在301.53美元，再創歷史新高收盤價，台股現貨也不遑多讓，台積電30日以1,515元開...

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

台股30日開盤指數上漲55.5點，開盤指數為28,350.24點，多頭續攻將指數拉高到28,479點續創新高，上漲逾18...

就市論勢／CPO、記憶體、散熱 吸睛

FOMC會議在即，市場聚焦聯準會續降息路徑，並預期加碼結束縮表，可望為市場注入更多流動性。另一方面，因AI熱潮持續升溫，台灣供應鏈外銷表現屢創佳績，推動9月景氣燈號由綠燈轉為黃紅燈，顯示景氣回溫。台股昨（29）日開盤跳空向上，再度突破28,000點，盤中創下歷史新高28,395點，終場大漲345點，漲幅1.2%，收28,294點，成交金額約5,942億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。