台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

台股30日開盤指數上漲55.5點，開盤指數為28,350.24點，多頭續攻將指數拉高到28,479點續創新高，上漲逾180點。台積電（2330）開盤價1,515元，上漲10元。

群益投顧表示，指數持續大漲小回，再度改寫歷史新高，短期均線架構轉弱前，仍利延續偏多震盪；短線關注今天川習會訊息變化。盤面族群個股維持輪動表現，確實依短線技術面汰弱換強。

操作題材可留意：

1.黃仁勳金口沒泡沫，AI供應鏈為之振奮─輝達執行⻑黃仁勳10月28日在GTC大會發表演主題演說，反駁外界對AI泡沫說法，認為企業願意為AI工具付費，顯示市場具實質需求，目前投資是值得，並預計公司最新晶片在接下來幾季將創造5,000億美元營收，對相關供應鏈營運具正面帶動效果。

2.GTC重新點燃熱情，矽光子多頭回神─黃仁勳在GTC大會表示AI訂單供不應求，日前也宣布採CPO技術打造的矽光子網路交換器Spectrum-X獲甲骨文、Meta等兩大巨頭採用，矽光子開始加速進入商業化階段，台灣矽光子國家已成形瞄準2030年250億美元商機，激勵矽光子多頭回神。

29日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,632點，下跌74.37點、跌幅0.16%；S&P500指數下跌0.3點；那斯達克指數上漲0.55%；費半指數上漲1.85%。台積電ADR漲1.18%。

屢創新高的美國股市周三被聯準會（Fed）澆了冷水。聯準會主席鮑爾表示，12月再次降息遠非定局後，道瓊工業指數下跌，標普500指數平盤作收。債券市場反應更為明顯，根據Tradeweb的數據，美國公債遭拋售，美國10年期公債殖利率從3.982%升至4.056%，創下7月以來的最大單日漲幅。

三大法人周集中市場合計買超109.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超71.8億元，投信賣超48.1億元，自營商（自行買賣）買超30億元，自營商（避險）買超56億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,509口至4,219口，其中，外資淨空單減少3,033口至24,421口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,835口至6,190口。

選擇權未平倉量部分，10月W5大量區買權OI落在28,350點，賣權最大OI落在28,300點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04上升至1.09。VIX指數下降0.45至25.36。外資台指期買權淨金額4.56億元 ; 賣權淨金額0.06億元。整體選擇權籌碼面偏多。