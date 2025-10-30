台積發威 台股衝出七亮點…大盤指數、市值、ETF規模等同寫新猷

美股再度改寫歷史新高，台積電（2330）昨（29）日登高一呼，收1,505元新高價，聯手奇鋐、光寶科、南亞科等多達20檔尖兵寫下新天價，在電子股大漲1.6%領軍帶動下，指數大漲345點，收上28,294點，同創新高，整體台股寫下七大創紀錄亮點。

台股寫下七大亮點為：上市盤中28,395點、收盤28,294點；上市市值91.6兆元、市櫃合計98.65兆元，蓄勢挑戰百兆元大關；台指期盤中28,446點、收盤28,412點；電子指數收1,700.96點、市值69.69兆元；半導體指數收878.54點、市值46.63兆元；台積電收1,505元、市值39.02兆元；台股ETF總規模單日增360.67億元，來到3.68兆元。

盤面上，昨日指數雖大漲，但個股跌多漲少，資金明顯集中少數區塊，「拉積盤」的現象非常明顯；族群中，以AI股表現最強勢，其他包括軟板、利基型記憶體、貨櫃等族群也都表現亮眼；千金股維持26檔，呈現漲跌互見，其中以穎崴漲停最強勢，力旺跌3.3%最疲軟。

除了指標股台積電改寫新天價外，還有南亞科、群聯、穎崴、緯穎、京元電子、貿聯-KY、奇鋐、日月光投控、勤誠、致茂、光寶科、亞翔、高力、良維、華擎、環宇-KY、州巧、欣銓、矽格與台股同步締造新紀錄。

ETF部分，主動式ETF、高含積量ETF為兩大焦點。主動群益台灣強棒單日大漲2.4%成為台股主被動ETF中最強一檔，主動野村台灣50、主動統一台股增長漲幅也贏過大盤；有小台積電之稱的富邦科技漲幅也來到2.2%，國泰台灣科技龍頭、富邦台50、元大台灣50等台積電濃度高的ETF也領先表現。

三大法人共計買超台股109.8億元。外資轉買超71.8億元；投信賣超48.1億元、由買轉賣；自營商買超86.1億元，連七買，累計買超501.4億元。八大公股行庫則賣超7.2億元，由買轉賣。

展望台股後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，台股昨日成交量日增6.9%至5,942.19億元，呈現「價漲量增」的健康格局，將推升短線指數有望向上挑戰28,500點，下檔區間先以月線做觀察，需要留意的指標包含：市場情緒、技術面的乖離、量價走勢、資金集中度、美國政府關門後續影響等。