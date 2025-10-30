證交所行事曆出爐 明年春節股市連休11天

臺灣證券交易所公告明年（115年）有價證券集中交易市場的全年度開、休市日期，整體行事曆皆依循政府機關規定辦理。其中，蛇年封關日為2月11日（周三）、馬年開紅盤日為2月23日，換言之，中間有連續11天股市打烊。

證交所指出，市場最重要的農曆春節假期，休市日期定於115年2月15日（周日）至2月20日（周五）。春節假期依規定放假五日（2月15日至2月19日）。由於2月15日適逢星期日，因此將於2月20日（周五）進行補假。

春節前的最後交易日為2月11日。特別需要注意的是，2月12日（周四）及2月13日（周五）市場無交易，但仍會辦理結算交割作業。春節後，市場將於2月23日（周一）開市。

行事曆中也列出了多個國定假日連假、補假安排。其中，和平紀念日（2月28日）適逢周六，因此提前於2月27日（周五）補假一日。兒童節及民族掃墓節則合併連休四日（4月3日至4月6日），由於兒童節4月4日適逢周六，所以於4月3日（周五）補假。

此外，民族掃墓節4月5日適逢周日，則於4月6日（周一）補假。國慶日（10月10日）也因適逢星期六，故於10月9日（周五）補假一日。台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）適逢星期日，故於10月26日（周一）補假一天。

其他例行休市日則包括中華民國開國紀念日（1月1日）、勞動節（5月1日）、端午節（6月19日）、中秋節（9月25日）、孔子誕辰紀念日暨教師節（9月28日），以及行憲紀念日（12月25日）等六天。