快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所行事曆出爐 明年春節股市連休11天

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告明年（115年）有價證券集中交易市場的全年度開、休市日期，整體行事曆皆依循政府機關規定辦理。其中，蛇年封關日為2月11日（周三）、馬年開紅盤日為2月23日，換言之，中間有連續11天股市打烊。

證交所指出，市場最重要的農曆春節假期，休市日期定於115年2月15日（周日）至2月20日（周五）。春節假期依規定放假五日（2月15日至2月19日）。由於2月15日適逢星期日，因此將於2月20日（周五）進行補假。

春節前的最後交易日為2月11日。特別需要注意的是，2月12日（周四）及2月13日（周五）市場無交易，但仍會辦理結算交割作業。春節後，市場將於2月23日（周一）開市。

行事曆中也列出了多個國定假日連假、補假安排。其中，和平紀念日（2月28日）適逢周六，因此提前於2月27日（周五）補假一日。兒童節及民族掃墓節則合併連休四日（4月3日至4月6日），由於兒童節4月4日適逢周六，所以於4月3日（周五）補假。

此外，民族掃墓節4月5日適逢周日，則於4月6日（周一）補假。國慶日（10月10日）也因適逢星期六，故於10月9日（周五）補假一日。台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）適逢星期日，故於10月26日（周一）補假一天。

其他例行休市日則包括中華民國開國紀念日（1月1日）、勞動節（5月1日）、端午節（6月19日）、中秋節（9月25日）、孔子誕辰紀念日暨教師節（9月28日），以及行憲紀念日（12月25日）等六天。

春節 兒童節

延伸閱讀

住2晚要價14萬炒春節房價？高雄業者稱非實際售價…觀光局出手稽查

日期快筆記！好市多「黑色購物週」11／24開跑 老會員爽拿免費烤雞、披薩

9天春節9個連假一次規劃！ITF旅展登場 熱門飯店住房、餐券全面開殺

不補班的天堂年！8組「請4天最少休9天、最長16天」…2026年請假神表曝光

相關新聞

台積發威 台股衝出七亮點…大盤指數、市值、ETF規模等同寫新猷

美股再度改寫歷史新高，台積電昨（29）日登高一呼，收1,505元新高價，聯手奇鋐、光寶科、南亞科等多達20檔尖兵寫下新天...

創新板當沖 拚下月上路

臺灣證券交易所為打造國內資本市場成為亞洲創新籌資平台及優化上市審查標準，董事會近日通過修正五大項主軸關於上市公司板塊轉換...

證交所行事曆出爐 明年春節股市連休11天

臺灣證券交易所公告明年（115年）有價證券集中交易市場的全年度開、休市日期，整體行事曆皆依循政府機關規定辦理。其中，蛇年...

就市論勢／CPO、記憶體、散熱 吸睛

FOMC會議在即，市場聚焦聯準會續降息路徑，並預期加碼結束縮表，可望為市場注入更多流動性。另一方面，因AI熱潮持續升溫，台灣供應鏈外銷表現屢創佳績，推動9月景氣燈號由綠燈轉為黃紅燈，顯示景氣回溫。台股昨（29）日開盤跳空向上，再度突破28,000點，盤中創下歷史新高28,395點，終場大漲345點，漲幅1.2%，收28,294點，成交金額約5,942億元。

富邦證創新金融教育 受肯定

富邦證券以創新科技推動普惠金融教育，昨（29）日於金管會主辦「2025金融教育貢獻獎」中榮獲「最佳創新獎金質獎」肯定，金...

碳交所、林試所攻自然碳匯

自然碳匯已成國際趨勢，臺灣碳權交易所昨（29）日與農業部林業試驗所簽署合作備忘錄（MOU），將攜手建構臺灣自然碳匯生態系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。