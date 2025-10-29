資金高度集中電子股 京元電、南亞科等20檔刷新天價、20檔卻同日破底

儘管在聯準會降息前夕，台股於29日再度刷新歷史新高點 ，但市場資金的集中度已達到驚人程度。據統計，29日上市電子指數的成交占大盤比重再提升至81.9％，顯示資金正高度集中湧入AI相關電子股。

在電子成交占比持續提升的背景下，今日有20檔個股股價狂刷歷史新高。這些創歷史新高的個股包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、光寶科（2301）、京元電子（2449）、緯穎（6669）、南亞科（2408）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、欣銓（3264）、穎崴（6515）、高力（8996）、勤誠（8210）、致茂（2360）、良維（6290）、亞翔（6139）、州巧（3543）、環宇-KY（4991）、華擎（3515）、矽格（6257）以及群聯（8299）也同列其中。

市場將此現象解讀為資金對AI的極度追捧，法人點出「沒AI就悲哀」已成為當前市場的註解與投資之道。然而，在指數推上歷史新高的同時，市場的分化也極為明顯。今日同步也有20檔個股跌入掛牌以來歷史新低價，凸顯市場資金集中於電子股、排擠非電子類股的趨勢。

這些創下歷史新低的個股包括：日盛台駿（6958）、金色三麥（7757）、誠品生活（2926）、華安（6657）、惠民實業（6971）、皇家可口（7791）、寶綠特-KY（6887）、浩鼎（4174）、碩網（7547）、裕山（7715）、微程式（7721）、商億-KY（8482）、謚源（2235）、昱臺國際（7716）、安倉（5548）、創控（6909）、金利食安（7743）、大洋-KY（5907）、中傑-KY（6965）以及光速火箭（7782）。

法人觀察，絕大多數為非電子股或者為掛牌沒多久的公司股價破底。總結來看，即使指數推上了歷史新高20檔跟著刷歷史高價，同步也有20檔個股跌入掛牌以來歷史新低價，顯示出市場資金目前高度追捧AI的投資現狀。